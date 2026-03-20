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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'टीम में रहने लायक नहीं...', शाहीन अफरीदी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कही बड़ी बात

'टीम में रहने लायक नहीं...', शाहीन अफरीदी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कही बड़ी बात

शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा नहीं रहा था, इसके बाद एक पक्ष उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठा रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 20 Mar 2026 11:33 AM (IST)
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शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की टी20 टीम की कमान सौंपी गई गई, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया था. वर्तमान में सलमान अली आगा पाकिस्तान के टी20 कप्तान हैं, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पा रहे. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों का मानना था कि अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए, लेकिन पूर्व कप्तान रशीद लतीफ ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो फिलहाल टीम में रहने लायक भी नहीं हैं.

शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा नहीं रहा था, इसके बाद एक पक्ष उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठा रहा था. इसी पक्ष के साथ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रशीद लतीफ भी हैं. उन्होंने शाहीन को टी20 कप्तान बनाए जाने की चर्चा को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि अब समय नहीं है, जो उन्हें वापस कप्तान बनाए जाने की बात कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है. वह अभी टीम में रहने लायक भी नहीं हैं.

पिछले कुछ समय से शाहीन शाह अफरीदी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भी वह कुछ अच्छा नहीं कर पाए. इस कारण उन्हें नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में भी बाहर कर दिया गया था. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पाकिस्तान अफरीदी की कप्तानी में बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गया, जिससे उनकी आलोचना और ज्यादा होने लगी.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 4 ही विकेट ले पाए. वह असरदार नजर नहीं आ रहे हैं, वह पॉवरप्ले में विकेट नहीं ले पा रहे हैं जो टीम को नुकसान पहुंचा रहा है. हालांकि तीसरे और निर्याणक वनडे में अफरीदी ने बल्ले से 37 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए.

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Published at : 20 Mar 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Pakistan Rashid Latif Shaheen Shah Afridi 
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