अमनजोत कौर ने तोड़ी चुप्पी, वर्ल्ड कप जीत के बाद दादी की मौत की अफवाह पर दिया करारा जवाब

भारत की वर्ल्ड कप हीरो अमनजोत कौर हाल ही में एक झूठी खबर की वजह से सुर्खियों में आ गईं. सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उनकी दादी का निधन हो गया है, लेकिन खुद अमनजोत ने आगे आकर इन सभी खबरों को पूरी तरह झूठा बताया है. उन्होंने अपने फैन्स से ऐसी गलत जानकारी पर भरोसा न करने की अपील की.

वर्ल्ड कप फाइनल में अमनजोत बनी भारत की हीरो

2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा. मुकाबले के दौरान एक वक्त ऐसा था जब साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वूलवार्ट (Laura Wolvaardt) शानदार शतक (नाबाद 101) बनाकर मैच का रुख पलटती नजर आ रही थी.

उसी वक्त अमनजोत कौर ने सीमारेखा पर एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया. वूलवार्ट के शॉट पर अमनजोत ने शानदार छलांग लगाकर हवा में गेंद लपकी और भारत को वह विकेट दिलाया जिसने टीम को जीत की ओर धकेल दिया.

परिवार ने छिपाई थी सच्चाई

भारत की जीत के बाद अमनजोत के पिता भूपिंदर सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान परिवार के लिए मुश्किल वक्त था. उन्होंने कहा, “मेरी मां भगवंती जी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन हमने अमनजोत को यह बात नहीं बताई ताकि वह अपने गेम पर ध्यान दे सके.”

भूपिंदर सिंह ने बताया कि उनकी मां ही वो इंसान थी जिन्होंने अमनजोत के क्रिकेट सफर की शुरुआत में उनका साथ दिया. उन्होंने कहा, “जब मैं वर्कशॉप में काम पर होता था, तो मां घर के बाहर बैठकर अमनजोत को पार्क में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा करती थी.”

अमनजीत कौर का करारा जवाब

पिता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वेबसाइट्स ने गलत खबर फैला दी कि अमनजोत की दादी का निधन हो गया है. इस पर अमनजोत ने एक्स (Twitter) और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, “हे, बस सभी को बताना चाहती हूं कि मेरी दादी पूरी तरह स्वस्थ हैं. कृपया इस तरह की झूठी खबरों पर विश्वास न करें या उन्हें फैलाएं नही. उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने चिंता जताई.” उन्होंने आगे लिखा, “मेरी 90s किड दादी बिल्कुल फिट और फाइन हैं.”