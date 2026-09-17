अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, कौन होगा अगला चीफ सिलेक्टर?

भारतीय क्रिकेट में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टइंडीज सीरीज के लिए हुई चयन बैठक अगरकर के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी चयन बैठकों में से एक हो सकती है. उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 4 अक्टूबर तक बताया जा रहा है और फिलहाल BCCI की तरफ से उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में सवाल है कि क्या अगरकर को एक्सटेंशन मिलेगा या टीम इंडिया को नया चीफ सिलेक्टर मिलने वाला है?

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

BCCI ने 16 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान हैं. सबसे ज्यादा निगाहें रोहित शर्मा पर थीं और तमाम अटकलों के बीच उनकी वनडे टीम में जगह बरकरार है. विराट कोहली भी स्क्वाड का हिस्सा हैं.

वनडे टीम में दो नए चेहरों को मौका मिला है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी और नमन धीर को पहली बार भारत की सीनियर वनडे टीम में चुना गया है. इसके अलावा रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की भी वापसी हुई है. टी20 टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है और तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. इस टीम में कुलदीप यादव और मयंक यादव शामिल हैं, जबकि प्रिंस यादव को भी मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं.

ऋषभ पंत को मिली Rest of India की कप्तानी



वेस्टइंडीज सीरीज की टीमों के साथ BCCI ने ईरानी कप के लिए Rest of India का भी ऐलान किया है. वनडे और टी20 टीम में जगह नहीं बना सके ऋषभ पंत को Rest of India का कप्तान बनाया गया है, जबकि सरफराज खान उनके डिप्टी यानी उपकप्तान होंगे. Rest of India को 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर का सामना करना है.

क्या अगरकर की आखिरी बड़ी चयन बैठक थी?

अब कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अजीत अगरकर का भविष्य है. अगरकर जुलाई 2023 में भारतीय पुरुष टीम की चयन समिति के चेयरमैन बने थे. उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त होने वाला है. पहले इस बात की चर्चा थी कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अब तक BCCI की तरफ से उनके एक्सटेंशन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

वेस्टइंडीज टीम चुने जाने से ठीक पहले PTI की रिपोर्ट में भी कहा गया कि यह उनके मौजूदा कार्यकाल की आखिरी चयन बैठक हो सकती है और 16 सितंबर तक बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों की तरफ से उनसे एक्सटेंशन को लेकर संपर्क नहीं किया गया था. इस अनिश्चितता के बीच अगरकर और बोर्ड के समीकरणों को लेकर भी लगातार अटकलें लग रही हैं. हालांकि BCCI ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि अगरकर और बोर्ड के बीच कोई मतभेद है.

रोहित शर्मा को लेकर क्यों बढ़ी चर्चा?

इस पूरे मामले के केंद्र में रोहित शर्मा का वनडे भविष्य भी रहा है. इंग्लैंड दौरे के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि चयन समिति की 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं में रोहित के भविष्य को लेकर सवाल हैं. इसके उलट BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सितंबर की समीक्षा बैठक के बाद रोहित का समर्थन किया और उनके प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में रोहित का चयन भी हो चुका है.

इससे पहले 3 सितंबर को मुंबई में BCCI की एक अहम समीक्षा बैठक हुई थी. इसमें हेड कोच गौतम गंभीर, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया और VVS लक्ष्मण जैसे अहम लोग मौजूद थे, लेकिन अजीत अगरकर बैठक में शामिल नहीं हुए थे.

अगरकर की गैरमौजूदगी पर सवाल उठे तो सैकिया ने बताया कि चीफ सिलेक्टर शहर से बाहर थे और बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी. वह ऐसी जगह पर थे जहां कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ऑनलाइन भी बैठक में शामिल नहीं हो सके. सैकिया ने साथ ही साफ किया था कि उस बैठक में चयन समिति में बदलाव या अगरकर के कार्यकाल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

अगर अगरकर नहीं तो अगला चीफ सिलेक्टर कौन?

यही अब भारतीय क्रिकेट का बड़ा सवाल है. मौजूदा पुरुष चयन समिति में अगरकर के अलावा शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को 2025 में चयन समिति में शामिल किया गया था. ऐसे में अगर BCCI अगरकर को एक्सटेंशन नहीं देता है तो बोर्ड मौजूदा पैनल के किसी सदस्य को बड़ी जिम्मेदारी देने या चयन समिति में नया चेहरा लाने का फैसला कर सकता है.

BCCI के चयन समिति संबंधी नियमों में चेयरपर्सन के लिए पैनल के 'senior-most Test cap' का प्रावधान रहा है। इसलिए किसी मौजूदा सदस्य को पदोन्नत करने की स्थिति में उसके अंतरराष्ट्रीय अनुभव का सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है.

VVS लक्ष्मण और रवि शास्त्री के नाम की भी चर्चा

अगरकर के संभावित विकल्पों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में VVS लक्ष्मण का नाम भी सामने आया है। लक्ष्मण फिलहाल BCCI के Centre of Excellence से जुड़े हुए हैं और भारतीय क्रिकेट के सिस्टम में लंबे समय से अहम भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि BCCI ने उन्हें अगला चीफ सिलेक्टर बनाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. कुछ मीडिया और क्रिकेट चर्चाओं में पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री का नाम भी संभावित विकल्प के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसे भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है. ऐसे में लक्ष्मण या शास्त्री को अगला चीफ सिलेक्टर मान लेना फिलहाल जल्दबाजी होगी.

BCCI के फैसले का इंतजार

फिलहाल इतना साफ है कि अजीत अगरकर का मौजूदा कार्यकाल अपने अंतिम चरण में है और उनके एक्सटेंशन को लेकर BCCI ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का चयन हो चुका है और रोहित शर्मा भी वनडे योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं.

अब नजर BCCI के अगले कदम पर होगी. क्या बोर्ड अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक मौका देगा, मौजूदा चयन समिति के किसी सदस्य को चेयरमैन बनाएगा या फिर VVS लक्ष्मण अथवा किसी दूसरे बड़े पूर्व क्रिकेटर को नई जिम्मेदारी देगा? इस सस्पेंस से पर्दा BCCI के आधिकारिक फैसले के बाद ही उठेगा.