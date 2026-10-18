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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले सलमान आगा ने कूटा, फिर कप्तान अफरीदी का कहर; पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया

पहले सलमान आगा ने कूटा, फिर कप्तान अफरीदी का कहर; पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया

Pakistan vs Sri Lanka Highlights: ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रनों से हरा दिया है. मुकाबले में सलमान अली आगा ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Oct 2026 11:06 PM (IST)
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पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रनों से हरा दिया है. यह ट्राई सीरीज का सबसे पहला मैच रहा, जिसमें सलमान आगा ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 107 रन की शतकीय पारी खेली. इसी के बलबूते पाक टीम 305 के स्कोर तक पहुंची थी. जब बारी श्रीलंका के चेज करने की आई तो वह 268 रनों पर ढेर हो गई.

आज ही से पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की इस ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है. रावलपिंडी में खेले गए इस मैच में बाबर आजम ने इतिहास रच दिया. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा छूने वाले पाकिस्तान के सिर्फ पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा अपनी 45 रनों की पारी के दौरान किया. उनसे पहले सिर्फ इंजमाम उल हक, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ और जावेद मियांदाद ही ऐसा कर पाए थे.

कप्तान अफरीदी का कहर

जब श्रीलंका 306 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई. अविष्का फर्नांडो और कप्तान कुसल मेंडिस का विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन सलामी बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने काफी देर तक एक छोर संभाला हुआ था. मेंडिस 50 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कप्तान शाहीन अफरीदी ने पाक टीम को ब्रेकथ्रू दिलाया. मेंडिस 44 रन बनाकर आउट हुए.

मेंडिस को आउट करने के अगले ही ओवर में अफरीदी ने सहान आराचिगे को भी चलता किया. अफरीदी ने श्रीलंका को टिकने का मौका ही नहीं दिया. उन्होंने 10 ओवर में 55 रन देकर कुल 3 विकेट चटकाए. दूसरी ओर जब पवन रत्नायके और जनिथ लियानागे की 119 रनों की पार्टनरशिप श्रीलंका को जीत की तरफ ले जाने का काम कर रही थी. तब फहीम अशरफ ने इस पार्टनरशिप को तोड़कर पाकिस्तान टीम की वापसी करवाई.

ढह गई श्रीलंका

रत्नायके और लियानागे की 119 रनों की पार्टनरशिप जब टूटी, तब श्रीलंका ने 210 रन के स्कोर पर पांचवां विकेट खोया था. उसके बाद तो श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होते चले गए. श्रीलंका ने अपने आखिरी 6 विकेट महज 58 रन के भीतर गंवा दिए. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने लिए. उनके अलावा फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट चटकाए.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Oct 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Salman Ali Agha PAK VS SL
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