शेफाली वर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1

रविवार को भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया. रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया. वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन की पारी के दौरान बनाया.

किसी भी महिला क्रिकेटर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर शेफाली वर्मा से ज्यादा बार 50+ स्कोर नहीं किया है. इस सूची में भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर आती हैं, जिन्होंने साल 2024 में आठ बार 50+ स्कोर किए थे. इस फॉर्मेट में भारतीयों का दबदबा रहा है, क्योंकि तीसरे स्थान पर भी भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज मौजूद हैं.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (महिला टी20)

9 बार - शेफाली वर्मा (भारत)

8 बार - स्मृति मंधाना (भारत)

7 बार - मिताली राज (भारत)

7 बार - नताशा माइल्स (हॉन्ग कॉन्ग)

शेफाली-स्मृति ने काटा बवाल

मुकाबले की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 102 रन ही बना पाई थी. भारत की ओर से बहुत कसी हुई गेंदबाजी हुई. जवाब में भारतीय टीम ने महज 8.5 ओवर में ही 103 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया. शेफाली वर्मा ने 24 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, जो महिला टी20 में भारत के लिए तीसरी सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने 25 गेंद में 55 रन बनाए. दूसरी ओर कप्तान शेफाली वर्मा 25 गेंद में 47 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

पहली सीरीज जीतीं स्मृति

कुछ दिन पहले हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद स्मृति मंधाना को तीनों फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया. रविवार को स्मृति ने बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीत सुनिश्चित की. पहले टी20 में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया था और अब दूसरा टी20 9 विकेट से जीत लिया है. 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त कायम कर ली है.

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