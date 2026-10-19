17 छक्के 19 चौके, संजू सैमसन ने ठोके 89, जब भारत-न्यूजीलैंड में हुई टी20 की महाटक्कर

भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है. क्राइस्टचर्च में पहला टी20 मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. जब ये दोनों टीम आमने-सामने होंगी तो फैंस को 8 मार्च 2026 की तारीख जरूर याद आएगी. यह वही तारीख है, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 मैच खेला गया था. संयोग से वह टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, जिसमें टीम इंडिया 96 रनों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी.

जब भारत-न्यूजीलैंड आखिरी बार किसी टी20 मैच में भिड़े तो भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया था. अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के उस फाइनल मैच में टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 255 रन लगा दिए थे. जवाब में न्यूजीलैंड के शेर 159 रन बनाकर ढेर हो गए थे.

संजू सैमसन ने ठोके थे 89 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मुकाबले संजू सैमसन का बल्ला खूब गरजा था. उन्होंने 46 गेंद में 89 रनों की पारी खेली और 8 छक्के भी लगाए. उन्होंने यह पारी 193.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली थी. सिर्फ सैमसन ही नहीं ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी उस मुकाबले में कीवी गेंदबाजों को तहस-नहस कर दिया था.

कीवियों के साथ पिछली टक्कर में अभिषेक ने 21 गेंद खेलकर 52 रन, जबकि ईशान ने 25 गेंद में 54 रन ठोक डाले थे. शिवम दुबे ने भी 8 गेंद में 26 रन बनाकर खूब बवाल मचाया था. अच्छी बात यह है कि ये सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज का हिस्सा हैं.

17 छक्के और 19 चौके

भारतीय गेंदबाजों ने उस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजी लाइन-अप की धज्जियां उड़ा दी थीं. भारतीय बल्लेबाजों ने बाउंड्री से ही 178 रन बना डाले थे. टीम इंडिया की ओर से 17 छक्के और 19 चौके लगे थे. हालांकि वह मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था. इस बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर खेल रही होगी.

पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. हेगली ओवल मैदान पर आज तक टीम इंडिया ने कोई टी20 मैच नहीं खेला है. देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे धुरंधरों से सजी भारतीय बैटिंग लाइन-अप इस बार क्या जलवा बिखेर पाती है.

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