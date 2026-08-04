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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकभी नहीं होगी मोहम्मद शमी की वापसी? अजीत अगरकर का फैसला बना वजह

कभी नहीं होगी मोहम्मद शमी की वापसी? अजीत अगरकर का फैसला बना वजह

Mohammed Shami Team India: मोहम्मद शमी अब शायद ही टीम इंडिया में कभी वापस आएं. अजीत अगरकर के एक फैसले ने स्थिति एकदम साफ कर दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 02:32 PM (IST)
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मोहम्मद शमी को सीधा संदेश जा चुका है कि अब उनकी टीम इंडिया में शायद ही कभी वापसी हो. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि अब शमी का टीम इंडिया में आने का कोई चांस नहीं है. दरअसल भारत और श्रीलंका की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है. चोट के चलते जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हो चुके हैं. बुमराह के माध्यम से शमी को संदेश जा चुका है कि अब शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है.

जसप्रीत बुमराह को लेकर पहले अपडेट आया था कि उन्हें BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खेलने की अनुमति मिल गई है. मगर बाद में पता चला कि बुमराह को अब भी घुटने में दर्द और खिंचाव की समस्या है. इस कारण उन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है.

बेशक आकिब नबी टैलेंटेड हैं और रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में 10 मैचों में 60 विकेट लेकर आ रहे हैं. वे यह मौका डिजर्व करते हैं. मगर मोहम्मद शमी लंबे अरसे से टीम इंडिया में वापसी की बाट देख रहे हैं. बुमराह चोटिल हुए तो उनकी जगह किसी अनुभवी गेंदबाज को लाया जाता तो वह लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट गिना जाता. शमी के पास अनुभव है, फॉर्म में भी हैं, बुमराह के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी होते. इन सब पहलुओं को नजरअंदाज कर चयनकर्ताओं ने शमी को मौका नहीं दिया है.

दरअसल जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से पूछा गया कि मोहम्मद शमी की वापसी को लेकर उनका क्या कहना है. अगरकर का कहना था कि शमी टेस्ट फॉर्मेट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं. मगर उस बयान के बाद शमी का प्रदर्शन और भी निखर कर सामने आया. पिछले रणजी सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 37 विकेट लिए. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में भी उन्होंने खूब कहर बरपाया और 7 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाए.

यह भी पढ़ें: आकिब नबी के बाद टीम इंडिया से जुड़े 2 नए खिलाड़ी, BCCI का बड़ा फैसला

शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी बेहतरीन लय को जारी रखा था. इस लिस्ट-ए टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैच खेलकर 15 विकेट लिए थे. जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में 68 विकेट ले रहा हो, वह अनफिट तो करार नहीं दिया जा सकता. हालांकि आकिब नबी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कुल 60 विकेट चटकाने के तोहफे के रूप में टीम इंडिया में जगह मिली है. दूसरी ओर इससे शमी की स्थिति जरूर कुछ हद तक स्पष्ट हो गई है.

मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2023 में खेला था, जिसके बाद उन्हें लगातार ड्रॉप किया गया है. यह वही साल था जब अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चुने गए थे. शमी का अगला टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी है, जहां वो ईस्ट जोन टीम के लिए खेलेंगे. इस टीम की कप्तानी ईशान किशन कर रहे होंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Aug 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
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