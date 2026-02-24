अक्षर पटेल को बेंच पर बैठाने पर भड़के अजिंक्य रहाणे, टीम मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली 76 रन की हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं. खासतौर पर प्लेइंग इलेवन में अक्षर पटेल को शामिल न करने का फैसला अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. इस पूरे मामले पर भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है.

अक्षर पटेल को बाहर रखने पर उठे सवाल

सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया. हालांकि मैदान पर यह रणनीति सफल होती नजर नहीं आई. सुंदर ने गेंदबाजी में सिर्फ दो ओवर डाले और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. बल्लेबाजी में भी वह टीम को ज्यादा योगदान नहीं दे पाए.

अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए अहम भूमिका निभाते रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें इस बड़े मुकाबले में बेंच पर बैठाने का फैसला कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर गया है.

रहाणे ने उठाए सवाल

रहाणे ने क्रिकबज से बातचीत में कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अक्षर को क्यों नहीं खिलाया गया. उन्होंने साफ कहा कि वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल लगातार अलग-अलग परिस्थितियों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं.

रहाणे ने तंज कसते हुए कहा, “कभी-कभी सिलेक्शन में जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश टीम पर ही भारी पड़ जाती है. आपने साउथ अफ्रीका की टीम में ज्यादा लेफ्ट-हैंडर्स को देखकर सुंदर को मौका दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो ओवर ही गेंदबाजी की.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऑफ स्पिनर हमेशा लेफ्ट-हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ ही असरदार साबित होंगे. अक्षर पटेल का रिकॉर्ड खुद लेफ्ट-हैंडर्स के खिलाफ काफी अच्छा रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने उसी मैच में शानदार गेंदबाजी की. रहाणे का मानना है कि टीम में उस क्वालिटी खिलाड़ी को जरूर खिलाना चाहिए, जिसने पहले मुश्किल हालात में आपके लिए मैच जिताए हों और अक्षर पटेल ऐसा खिलाड़ी हैं.

कप्तान और गेंदबाजों का फैसला भी सवालों के घेरे में

मुकाबले के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पावरप्ले के बाद सुंदर को गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया. उनकी जगह जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया गया, जिन्होंने शुरुआती विकेट जरूर दिलाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके.

अब इस हार के बाद टीम इंडिया के चयन और रणनीति को लेकर बहस तेज हो गई है. आने वाले मुकाबलों में टीम मैनेजमेंट अपने फैसलों में बदलाव करता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.