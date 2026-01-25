बांग्लादेश अपनी बेवकूफी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है, जिसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है. इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. बोर्ड के डायरेक्टर मोखलेसुर रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने ऑडिट कमिटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि ये मामला बीपीएल (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) से जुड़ा हुआ है.

पत्रकार रियासद आजिम ने इन भ्रष्टाचार का खुलासा सोशल मीडिया पर किया, जिसके बाद बीसीबी की इंटीग्रिटी यूनिट ने जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट में बोर्ड के प्रवक्ता द्वारा पुष्टि की गई है कि बीसीबी इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है और जांच कर रहा है. मोखलेसुर रहमान चैपैनवाबागंज जिले से बोर्ड के सदस्य हैं. वह 6 अक्टूबर, 2025 को ही डायरेक्टर बने थे. अब जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, वह जांच के घेरे में रहेंगे.

बड़ी बात है कि इस मामले की जांच एलेक्स मार्शल के नेतृत्व में हो रही है, जो आईसीसी इंटीग्रिटी यूनिट के हेड रह चुके हैं. वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में हुए भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं. अब वह मोखलेसुर के मामले की भी जांच करेंगे.

एक महीने में दूसरा विवाद आया सामने

इस महीने में दूसरी बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई डायरेक्टर विवादों में आया है. निदेशक एम. नजमुल इस्लाम द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बहिष्कार कर दिया था. तब नजमुल को वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. हालांकि उन्हें फिर भी स्टेडियम में प्रेजिडेंट बॉक्स में देखा गया.

बांग्लादेश क्रिकेट अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और इसका जिम्मेदार खुद बांग्लादेश है. बीसीबी अधिकारियों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से एक महीने पहले शेड्यूल में बदलाव की अनुचित मांग की, जो नामुमकिन थी. आईसीसी द्वारा सुरक्षा का पूरा आश्वासन देने के बावजूद बांग्लादेश भारत में नहीं खेलने की जिद पर अदा रहा, नतीजा ये हुआ कि आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को जगह दे दी.