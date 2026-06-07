हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी

'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी

HYDRAA Controversy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा HYDRAA के नाम को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस बयान के बाद भाजपा और बीआरएस ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

HYDRAA Controversy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) के नाम को लेकर ऐसा दावा किया, जिस पर भाजपा और बीआरएस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान को कांग्रेस की "हिटलर और आपातकाल वाली मानसिकता" का उदाहरण बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है.

बेंगलुरु कार्यक्रम में दिया बयान

शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि HYDRAA नाम और इसकी अवधारणा को लेकर उन्हें प्रेरणा मिली थी. रेड्डी ने कहा कि "हाइड्रा" हिटलर का पसंदीदा शब्द था और उसकी मुख्य टीम को भी हाइड्रा कहा जाता था, जो किसी की भी हत्या कर सकती थी. उन्होंने कहा कि इसी से प्रेरित होकर उन्होंने एजेंसी का नाम HYDRAA रखा.

हालांकि इतिहास के जानकारों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हिटलर की किसी टीम को "हाइड्रा" कहे जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. उनका कहना है कि "हाइड्रा" शब्द का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के एक सैन्य अभियान से जुड़ा रहा है.

भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

रेवंत रेड्डी के बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस और तेलंगाना सरकार पर हमला तेज कर दिया. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की खतरनाक "हिटलर और आपातकाल वाली मानसिकता" एक बार फिर सामने आ गई है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रेवंत रेड्डी खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें HYDRAA बनाने की प्रेरणा हिटलर से मिली. यह कांग्रेस की तानाशाही सोच को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि आपातकाल से लेकर आज तक कांग्रेस जनता की आवाज दबाने का काम करती रही है.

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी की आलोचना

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने रेवंत रेड्डी का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की खतरनाक "हिटलर और आपातकाल वाली मानसिकता" फिर से खुलकर सामने आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद में की गई कार्रवाई की तुलना ईरान और इजराइल जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में हुई तबाही से कर रहे हैं, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा से मेल खाती है. किशन रेड्डी ने कहा कि आपातकाल से लेकर हिटलर तक, कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज दबाने की राजनीति करती रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से तेलंगाना की जनता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की.

Published at : 07 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Revanth Reddy Telangana Politics HYDRAA Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
इंडिया
'हम थलापति विजय की TVK को समर्थन देंगे, ये DMK को पहले ही बताया था', INDIA ब्लॉक में घमासान के बीच चिदंबरम का दावा
'हम TVK को समर्थन देंगे, ये DMK को बताया था', INDIA ब्लॉक में घमासान के बीच चिदंबरम का दावा
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
इंडिया
'हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान', घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर सरकार का आया बयान, PAK-अमेरिका से की तुलना
'हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान', घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार का आया बयान
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आई बड़ी खबर |Patna Coaching Firing
LPG Price Hike: रसोई पर महंगाई की मार! जानिए देश भर में कितनी बढ़ीं सिलेंडर की कीमतें | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
विश्व
अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृहमंत्री, शहबाज-मुनीर ने भेजा संदेश, मध्यस्थता पर उठ चुके हैं सवाल
अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच तेहरान पहुंचे PAK के गृहमंत्री, शहबाज-मुनीर ने भिजवाया संदेश
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
शिक्षा
UGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget