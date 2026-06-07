दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 113 रन बना लिए हैं. स्टंप्स तक अफगान टीम के पांच विकेट गिर गए हैं. डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने अपनी फिरकी से कहर बरपाते हुए 3 विकेट चटका लिए हैं. रहमत शाह ने पारी को संभाला हुआ है, जो 43 रन बनाकर क्रीज पर सेट हो चुके हैं. अफगान टीम अब भी पहली पारी में 451 रनों से पीछे है. बता दें कि टीम इंडिया ने 564 रनों पर पहली पारी घोषित कर दी थी.

दूसरे दिन भारत ने 368/3 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. पहले दिन कप्तान शुभमन गिल शतक पूरा कर चुके थे. ऋषभ पंत ने भी पहले दिन अपना 19वां टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया था. गिल और पंत के बीच 169 रनों की साझेदारी हुई.

एक समय टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 416 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 40 रनों के भीतर शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत का विकेट गिर गया. गिल ने 126 रन, पंत ने 81 रन बनाए. बढ़िया फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल केवल 19 रन बना पाए. इस बीच वाशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला, जो 52 रन बनाकर नाबाद लौटे. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित कर दी.

फुल कंट्रोल में टीम इंडिया

मुल्लांपुर टेस्ट का फुल कंट्रोल टीम इंडिया के हाथों में है. कप्तान शुभमन गिल डेब्यूटेंट मानव सुथार को जल्दी गेंदबाजी करने लाए. पारी के छठे ओवर में उन्होंने अब्दुल मलिक को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें 16 के स्कोर पर आउट कर दिया. मानव सुथार ने ऐसा कहर बरपाया कि 62 के स्कोर पर अफगान टीम 3 विकेट खो चुकी थी.

प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इस दौरान बढ़िया गेंदबाजी की. दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान 451 रनों से पीछे है, वहीं भारत के लिए मानव सुथार ने 3 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट ले चुके हैं.

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