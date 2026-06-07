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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट मैच खेलने का कितना पैसा कमाते हैं? रकम होश उड़ा देगी

भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट मैच खेलने का कितना पैसा कमाते हैं? रकम होश उड़ा देगी

Indian Cricketers Salary Per Test Match: एक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को BCCI कितनी सैलरी देती है. खिलाड़ियों को अलग से इंसेंटिव भी मिलता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 03:20 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर सालाना कमाई के मामले में दुनिया के अधिकांश देशों के खिलाड़ियों से आगे हैं. बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों को 3 वर्गों में बांटा हुआ है और इन्हीं के मुताबिक खिलाड़ियों को सालाना तनख्वाह मिलती है. वनडे और टी20 के मुकाबले टेस्ट मैच ज्यादा थकान देने वाले होते हैं और यह पांच दिन तक चलता है. तो क्या एक टेस्ट मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों को पैसा भी अधिक मिलता है? यहां जान लीजिए एक टेस्ट मैच से टीम इंडिया के खिलाड़ी कितनी कमाई कर लेते हैं.

एक टेस्ट मैच खेलने पर कितनी कमाई?

एक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है. यह पैसा उन्हें बीसीसीआई से मिलने वाली सालाना तनख्वाह से अलग मिलता है. बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में खिलाड़ियों को ग्रेड ए (5 करोड़), ग्रेड बी (3 करोड़) और ग्रेड सी (1 करोड़) के हिसाब से सैलरी दी जाती है. इस 15 लाख रुपये की मैच फीस के अलावा भी खिलाड़ियों को इंसेंटिव मिलता है.

अलग से मिलता है इंसेंटिव

मार्च 2024 में बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट में नई इंसेंटिव स्कीम लागू की थी. युवा खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट के प्रति आकर्षित हों, बोर्ड ने इसी उद्देश्य से यह फैसला लिया था. यह इंसेंटिव खिलाड़ियों को सालभर में मैचों की संख्या के आधार पर मिलता है. 

मान लीजिए एक टेस्ट प्लेयर एक सीजन में 50 प्रतिशत से अधिक टेस्ट मैचों में खेलता है, तो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे खिलाड़ी को 30 लाख रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, वहीं खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन से बाहर है लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक मुकाबलों में स्क्वाड का हिस्सा रहा तो उसे 15 लाख रुपये का इंसेंटिव मिलेगा.

वहीं कोई खिलाड़ी एक सीजन में 75 प्रतिशत से अधिक टेस्ट मैच खेलता है, तो प्लेइंग इलेवन वाले प्लेयर को 45 लाख रुपये और नॉन-प्लेइंग इलेवन खिलाड़ी को 22.5 लाख रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. मान लीजिए कोई खिलाड़ी एक सीजन में 10 टेस्ट मैच खेलता है, तो वह 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
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