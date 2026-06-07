Live: गिल-पंत को मिला जीवनदान, DRS लेती अफगानिस्तान तो हो जाते आउट; 400 पार टीम इंडिया का स्कोर

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG Test Day 2 Live Score: गिल-पंत को मिला जीवनदान, DRS लेती अफगानिस्तान तो हो जाते आउट; 400 पार टीम इंडिया का स्कोर

IND vs AFG Test Day 2 Live Score: गिल-पंत को मिला जीवनदान, DRS लेती अफगानिस्तान तो हो जाते आउट; 400 पार टीम इंडिया का स्कोर

IND vs AFG Test Day 2 Live: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट का आज दूसरा दिन है. पहले दिन केएल राहुल और शुभमन गिल के शतक की मदद से भारत ने 3 विकेट खोकर 368 रन बनाए थे. यहां देखें लाइव स्कोर और हर अपडेट.

By : शिवम  | Updated at : 07 Jun 2026 10:15 AM (IST)

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IND vs AFG Test Live, Day 2
Source : @BCCI

Background

मुल्लांपुर में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट का आज दूसरा दिन है. शुभमन गिल (103) और ऋषभ पंत (50) भारतीय पारी को आगे बढ़ाएंगे. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर 368 रन बना लिए हैं. गिल ने दिन का खेल खत्म होने से कुछ समय पहले अपना शतक पूरा किया. इससे पहले केएल राहुल ने सेंचुरी ठोकी थी, वह 100 रन बनाकर आउट हुए.

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पिच सपाट है, बल्लेबाजी के अनुकूल है जिसका भारतीय बल्लेबाजों ने फायदा उठाया. हालांकि यशस्वी जायसवाल सिर्फ 24 रन बना पाए. इसके बाद केएल राहुल और साईं सुदर्शन के बीच 139 रनों की साझेदारी हुई, वैसे राहुल जल्दी आउट हो जाते अगर अफगानिस्तान के कप्तान अंपायर द्वारा दिए गए नॉट आउट पर DRS ले लेते. गेंद बल्ले से लगकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया था. इसके बाद राहुल ने शतक जड़ दिया.

साईं सुदर्शन अपने शतक से चूक गए, वह 81 के स्कोर पर मोहम्मद सलीम की गेंद पर कैच आउट हुए. इसके बाद केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया, वह 100 बनाने के बाद आउट हो गए. इसके बाद आए ऋषभ पंत ने तेज तर्रार अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया. इस बीच शुभमन गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, बतौर कप्तान ये उनका छठा शतक है.

दिन का खेल खत्म होने से पहले ऋषभ पंत ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. अपनी पारी में वह अभी तक 3 छक्के जड़ चुके हैं. वह 50 रन और शुभमन गिल 103 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों आज दूसरे दिन का खेल आगे बढ़ाएंगे.

भारतीय प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान, मोहम्मद सलीम.

10:10 AM (IST)  •  07 Jun 2026

IND vs AFG Live Score: ऋषभ पंत को मिला जीवनदान

91वें ओवर में ऋषभ पंत को जीवनदान मिला. गेंद बल्ले के करीब से विकेटकीपर के हाथों में गई, अपील हुई लेकिन अंपायर ने नकार दिया. एक बार फिर अफगानिस्तान ने DRS नहीं लेने का फैसला किया, लेकिन ले लेते तो पंत को पवेलियन लौटना पड़ता. रिप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर गई थी.

इससे पहले शुभमन गिल को भी अंपायर के गलत फैसले के कारण जीवनदान मिला. गेंद उनके पेड पर लगी थी, एलबीडबल्यू की अपील अंपायर ने नकार दी. अफगानिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया था, नहीं तो कप्तान गिल आउट हो जाते.

09:40 AM (IST)  •  07 Jun 2026

IND vs AFG Live Score: शुरू हुआ दूसरे दिन का खेल

शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया है. दूसरे दिन का पहला ओवर जियौर रहमान ने डाला. 86 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 371/3 है.

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