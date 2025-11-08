IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद किसके साथ अगली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? जानें फुल शेड्यूल
IND vs SA Full Schedule: भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा आज 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इसके बाद टीम इंडिया को वतन वापस लौटकर होम सीरीज खेलनी है, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों सीरीज होंगी.
South Africa Tour Of India: भारतीय क्रिकेट टीम 19 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और टी20 सीरीज खेल रही है. आज शनिवार, 8 नवंबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया वतन वापस लौट आएगी. लेकिन भारत वापस लौटने के कुछ दिन बाद ही टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आएगी. भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा.
साउथ अफ्रीका का भारत दौरा
साउथ अफ्रीका की टीम भारत के साथ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आने वाली है. दक्षिण अफ्रीका का ये दौरा 14 नवंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा.
भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज
- पहला मैच- 14-18 नवंबर, कोलकाता
- दूसरा टेस्ट- 22-26 नवंबर, गुवाहाटी
भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज
- पहला मैच- 30 नवंबर, रांची
- दूसरा मैच- 3 दिसंबर, रायपुर
- तीसरा मैच- 6 दिसंबर, विशाखापट्टनम
भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज
- पहला मैच- 9 दिसंबर, कटक
- दूसरा मैच- 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़
- तीसरा मैच- 14 दिसंबर, धर्मशाला
- चौथा मैच- 17 दिसंबर, लखनऊ
- पांचवां मैच- 19 दिसंबर, अहमदाबाद
टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर और उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप.
भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
भारतीय टीम 19 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. टीम इंडिया यहां 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया. वहीं टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के अभी तक चार मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत 2-1 से आगे चल रहा है. इस सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया. वहीं आज पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत ये सीरीज जीता है या ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज को बराबरी पर रोकने में कामयाब रही.
