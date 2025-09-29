रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
Abhishek Sharma Roasted Afridi: भारत के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन में अपने गेम प्लान के बारे में बताया. वहीं अफरीदी की बॉलिंग का मजाक भी उड़ाया.
Abhishek Sharma On Afridi: भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में 5 विकेट से हरा दिया. इस टूर्नामेंट में भारत के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे. भारत के इस युवा बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों की खूब कुटाई की. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब चला. अभिषेक ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान एक ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चिढ़ जाएंगे.
अभिषेक ने उड़ाया अफरीदी का मजाक
अभिषेक शर्मा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड लेने आए, तब उनसे गेम प्लान और उनकी बल्लेबाजी के बारे में सवाल पूछा गया. अभिषेक शर्मा ने कहा कि 'मेरे सामने कोई भी बॉलर आता है या फास्ट बॉलर आता है या कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर आता है तो मैं नहीं देखता कि कौन सामने है. मेरे माइंड में केवल यही रहता है कि मुझे पहली गेंद से ही मारना है'. अभिषेक शर्मा ने आगे कहा कि 'मेरी टीम को भी मुझसे यही इंपेक्ट चाहिए'.
Abhishek Sharma once again cooked Pakistan 's Premium Fast Bowler Shaheen Afridi .😀#INDvsPAK #AsiaCupFinal #IndianCricket pic.twitter.com/g2hWVWcYby— RohitianClub👀 (@_SaNaTaNi_BaLak) September 28, 2025
पाकिस्तान के खिलाफ बरसे अभिषेक शर्मा
भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खूब रन मारे हैं. 14 सितंबर को लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में अभिषेक ने 13 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए. भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीता था. भारत और पाकिस्तान का सुपर-4 में फिर एक बार आमना-सामना हुआ. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इस मैच में अभिषेक की बल्लेबाजी में काफी एग्रेशन नजर आया. अभिषेक की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज डर गए.
एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन टीम इंडिया के पास कई धाकड़ खिलाड़ी हैं. फाइनल में तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली और टीम इंडिया को एशिया कप 2025 का बादशाह बनाया.
