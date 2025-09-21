अभिषेक शर्मा अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में किया है. अभिषेक ने सबसे कम गेंद खेलकर 50 छक्के पूरे किए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच से पहले उन्होंने अपने टी20 करियर में 48 छक्के लगाए थे. उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में 50 छक्के पूरे कर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा है.

अभिषेक शर्मा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ 331 गेंद खेलकर 50 छक्के पूरे कर लिए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के एविन लुईस के नाम था, जिन्होंने 366 गेंदों में 50 सिक्स का आंकड़ा छुआ था. वेस्टइंडीज के ही आंद्रे रसेल 409 गेंद खेलकर यह मुकाम हासिल किया था. सबसे कम गेंद खेलकर 50 छक्के पूरे करने की टॉप 5 लिस्ट में हजरतुल्लाह जजई और सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं.

टी20 में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के

331 गेंद - अभिषेक शर्मा

366 गेंद - एविन लुईस

409 गेंद - आंद्रे रसेल

492 गेंद - हजरतुल्लाह जजई

510 गेंद - सूर्यकुमार यादव

सबसे कम पारियों में 50 छक्के

अभिषेक शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर की 20वीं पारी में 50 छक्कों का आंकड़ा छुआ है. सबसे कम पारियों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की सूची में अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस की बराबरी कर ली है. इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. क्रिस गेल ने 25 और युवराज सिंह ने 31 पारियों में पचास छक्के पूरे किए थे.

20 पारी - अभिषेक शर्मा

21 पारी - एविन लुईस

25 पारी - क्रिस गेल

29 पारी - सूर्यकुमार यादव

30 पारी - शेन वॉटसन

31 पारी - युवराज सिंह

