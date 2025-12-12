India Vs South Africa T20Is Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले के दौरान अभिषेक शर्मा ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया. अभिषेक ने बीती रात यानी 11 दिसंबर, 2025 को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिए गए 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी की शुरुआत की और 8 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिसमें उन्होंने दो छक्के लगाए. अभिषेक का दूसरा छक्का साल 2025 के 19वें T20 इंटरनेशनल मैच में उनका 50वां छक्का था.

सूर्यकुमार यादव के साथ खास क्लब में शामिल हुए अभिषेक

अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में 50 छक्के जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, अभिषेक से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी फुल-मेंबर देश के सिर्फ एक खिलाड़ी ने ही 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा किया है. साल 2022 में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 68 छक्के लगाए थे. हालांकि, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड (फुल-मेंबर नेशन और एसोसिएट नेशन को मिलाकर) ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह के नाम है. साल 2025 में करणबीर ने अब तक 32 मैचों में कुल 122 छक्के लगाए हैं.

अभिषेक का अब तक कैसा रहा टी20 इंटरनेशनल करियर

टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में डेब्यू किया था. जिसके बाद, अभिषेक अब तक 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 36.06 की औसत से कुल 1,046 रन बनाए हैं. जिनमें 6 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट 188.80 का है. वहीं, इस फॉर्मेट में अभिषेक का उच्चतम स्कोर 135 रनों का है, जो उन्होंने 2 फरवरी, 2025 को वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे. इस पारी दौरान अभिषेक ने महज 54 गेंदों का सामना करते हुए 250.00 स्ट्राइक रेट से धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके और 13 छक्के जड़े थे.