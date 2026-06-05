दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने उन पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के नाम बताए हैं, जिनके साथ या जिनके खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला. दिलचस्प बात यह रही कि इस सूची में उनके करीबी दोस्त और पूर्व आरसीबी साथी विराट कोहली जगह नहीं बना सके. डी विलियर्स ने अपनी पसंदीदा सूची में जैक्स कैलिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, मोहम्मद आसिफ, शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया. विराट कोहली और एबी डी विलियर्स की दोस्ती क्रिकेट जगत में काफी चर्चित रही है. दोनों ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कई यादगार साझेदारियां निभाईं और टीम की सफलता में अहम योगदान दिया. इसके बावजूद जब डी विलियर्स से उन पांच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम पूछे गए, जिनके साथ या खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला, तो उन्होंने विराट को अपनी सूची में शामिल नहीं किया

‘बियर्ड बिफोर विकेट’ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान डी विलियर्स ने सबसे पहले जैक्स कैलिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, मोहम्मद आसिफ और शेन वॉर्न का नाम लिया. पांचवें खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को चुना. उन्होंने कहा कि सचिन जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते थे तो स्टेडियम का माहौल ही बदल जाता था और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहद खास अनुभव होता था. इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देना हमेशा मुश्किल होता है.

डी विलियर्स ने जैक्स कैलिस की जमकर तारीफ की और उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक बताया. उनके मुताबिक कैलिस न केवल सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं, बल्कि उन्हें अब तक का सबसे महान क्रिकेटर भी माना जा सकता है.

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पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को अपने करियर का सबसे बेहतरीन सीम गेंदबाज भी बताया. डी विलियर्स का मानना है कि उन्होंने जितने भी तेज गेंदबाजों का सामना किया, उनमें आसिफ सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे. वहीं शेन वॉर्न के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें वॉर्न के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद था और वह उनकी गेंदबाजी के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के भी प्रशंसक थे.

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एबी डी विलियर्स ने इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी बताया. उन्होंने फ्लिंटॉफ की एक यॉर्कर का जिक्र करते हुए कहा कि यह उन बेहतरीन गेंदों में से एक थी, जिसे उन्होंने अपने करियर में देखा है. डी विलियर्स की यह सूची सामने आने के बाद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा तेज हो गई है, खासकर विराट कोहली का नाम शामिल न होने को लेकर.