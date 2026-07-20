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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'वर्ल्ड कप में कैसे 11 मैच खेलोगे', इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल ने पूछा तीखा सवाल

'वर्ल्ड कप में कैसे 11 मैच खेलोगे', इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल ने पूछा तीखा सवाल

Shubman Gill Concerned Team India Fitness Issues: इंग्लैंड से वनडे सीरीज में 1-2 की हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस पर चिंता व्यक्त की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:43 PM (IST)
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रविवार को तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 27 रनों से हार मिली. सीरीज का पहला मैच जीतने के बावजूद टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई. इस हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन खिलाड़ियों के प्रति चिंता व्यक्त की, जो सीरीज में 3 मैच भी नहीं खेल पाए. गिल ने 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब टीम के खिलाड़ी 2-3 मैचों की सीरीज नहीं खेल पा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में कैसे खेल पाएंगे.

कप्तान शुभमन गिल ने जताई चिंता

कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि जब भी कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, टीम कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है. गिल ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कहा कि टीम को वहां लगातार 11 मैच खेलने होंगे, लेकिन यहां खिलाड़ी 2-3 मैचों की सीरीज नहीं खेल पा रहे हैं.

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खिलाड़ी लगातार चोटिल होते रहेंगे तो यह टीम के लिए परिस्थितियों को कठिन बनाती है. गिल ने बताया कि चोट की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है और हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए अपनी फिटनेस में सुधार लाने की जरूरत है.

यह भी गौर करने वाली बात रही कि कप्तान गिल खुद पहले वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. वो बर्मिंघम में 80 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

यह भी पढ़ें: भारत की हार के 2 कारण, गंभीर के प्रयोग ने फिर डुबोई लुटिया; इस फैसले ने छीन ली 'ऐतिहासिक' जीत

लगातार चोटिल हो रहे भारतीय खिलाड़ी 

भारतीय टीम लगातार चोटों से जूझ रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोट के चलते यूके टूर पर नहीं जा सके. हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार किया गया, तो वे भी चोटिल होकर बाहर हो गए. टीम इंडिया और भयंकर मुश्किल में तब पड़ गई जब टी20 सीरीज के दौरान हर्षित राणा चोटिल हो गए और फिर वनडे सीरीज के दौरान वाशिंगटन सुंदर ने भी साथ छोड़ दिया.

भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तीसरे वनडे में लगा जब बाएं घुटने में चोट के कारण जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स पर नहीं खेल पाए. इसी का नतीजा था कि इंग्लैंड ने 387 रन बना डाले. भारतीय टीम इसके जवाब में 360 रन बना पाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jul 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team SHUBMAN GILL
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