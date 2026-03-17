27 करोड़ लेने वाले ऋषभ पंत सबसे महंगे बल्लेबाज और कप्तान, देखें सबसे महंगा गेंदबाज कौन

IPL 2026: 27 करोड़ लेने वाले ऋषभ पंत सबसे महंगे बल्लेबाज और कप्तान, देखें सबसे महंगा गेंदबाज कौन
Costliest Players in IPL 2026: ऋषभ पंत को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी. वो सीजन के सबसे महंगे बल्लेबाज और कप्तान होंगे.
28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच के साथ IPL 2026 की शुरुआत होने वाली है. भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सहित कई देशों के बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलते दिखेंगे. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर कैमरून ग्रीन बिके थे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीद था, लेकिन वो IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं होंगे.
सबसे महंगे बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत
ऋषभ पंत अभी तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर हैं. 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो ना केवल आईपीएल 2026 के सबसे महंगे बल्लेबाज हैं बल्कि सबसे महंगे कप्तान भी हैं. पिछले सीजन लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही थी. इस बार पंत की कप्तानी में LSG को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
सबसे महंगा गेंदबाज कौन?
किसी ऐसे खिलाड़ी को देखें जो गेंदबाजी कर सकता हो, तो IPL 2026 के ऐसे सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन हैं, जिन्हें KKR से 25.20 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी. मगर ग्रीन एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं.
एक रेगुलर गेंदबाज की बात करें तो आईपीएल 2026 में अर्शदीप सबसे महंगे गेंदबाज होंगे, जिन्हें पंजाब किंग्स से 18 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भी आईपीएल 2026 में खेलने के लिए इतना ही पैसा मिलेगा.
विराट और रोहित को कितना पैसा मिलेगा?
भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी सीजन में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के पूर्व कप्तान विराट कोहली को 2026 सीजन में 21 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी. वहीं मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 16.30 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
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