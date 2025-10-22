92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के लगभग 39 साल के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. अपने पहले ही मैच में आसिफ अफरीदी ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. आसिफ अब टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं.

आसिफ अफरीदी ने यह कारनामा 38 साल और 301 दिन की उम्र में किया. आसिफ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट चटकाए. आसिफ अफरीदी से पहले सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के लेग स्पिनर चार्ल्स मैरियट के नाम था. मैरियट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1933 में 37 साल और 332 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था.

हार की कगार पर पाकिस्तान

रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम अब हार की कगार पर है. पाकिस्तान ने इस टेस्ट की पहली पारी में 333 रन बनाए थे. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 404 रनों का स्कोर खड़ा किया. दक्षिण अफ्रीका के लिए आठ नंबर पर सेनुरन मुथुसामी ने नाबाद 89, 10 नंबर पर उतरे केशव महाराज ने 30 और 11 नंबर पर उतरे कगिसो रबाडा ने 71 रनों की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 94 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए हैं. अभी उनकी कुल बढ़त सिर्फ 23 रनों की है. बाबर आजम 83 गेंद में 7 चौकों की मदद से 49 रनों पर हैं. साथ में मोहम्मद रिजवान 49 गेंद में एक चौके की मदद से 16 रन पर हैं.

पाकिस्तान के दूसरे सबसे ज्यादा उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं आसिफ अफरीदी

पाकिस्तान ने इस टेस्ट में 39 साल के आसिफ अफरीदी को डेब्यू का मौका दिया है. इस समय उनकी उम्र 38 साल और 300 दिन के करीब है, लेकिन दिसंबर में वह 39 साल के पूरे हो जाएंगे. आसिफ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी मिरान बक्श हैं, जिन्होंने 1955 में टीम इंडिया के खिलाफ 47 साल 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.