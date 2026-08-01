श्रीलंका के तेज गेंदबाज से कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल हारे नीरज चोपड़ा

सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा का पीछा नहीं छोड़ रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है. उन्हें हराने वाला एक क्रिकेटर है. जी हां, श्रीलंका के एक पूर्व तेज गेंदबाज ने नीरज चोपड़ा को उन्हीं के खेल में पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल जीता. यह कारनामा श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिरागे ने किया है.

नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर दूर भाला फेंक गोल्ड मेडल जीता, जबकि श्रीलंका के पाथिरागे का भाला 89.75 मीटर दूर जाकर गिरा और उन्होंने गोल्ड मेडल सुनिश्चित किया. भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ब्रॉन्ज मेडल भी उसी के खाते में आया, क्योंकि 85.41 मीटर की दूरी माप कर यशवीर सिंह नए तीसरा स्थान हासिल किया.

तेज गेंदबाज से हारे नीरज चोपड़ा

श्रीलंका के जेवलिन थ्रो एथलीट रुमेश थरंगा पाथिरागे श्रीलंका में जन्मे और वहीं पले-बड़े. वो बचपन में क्रिकेट खेला करते थे और अपने युवा दिनों में 130 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी किया करते थे. उन्होंने कॉलेज लेवल तक क्रिकेट खेला है, लेकिन अपने पिता की सलाह पर पाथिरागे नए जेवलिन थ्रो में हाथ आजमाया था. उनके पिता खुद शॉट पुट एथलीट रह चुके हैं.

23 वर्षीय पाथिरागे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे थे और पहली बार में उन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा है. भारत के रोहित यादव सातवें और पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 77.41 मीटर के थ्रो के साथ नौवें पायदान पर रहे.

2023 से नहीं जीता है कोई गोल्ड

नीरज चोपड़ा के लिए पिछले 3 साल बहुत संघर्ष भरे रहे हैं. पिछले 3 साल में उन्होंने किसी बड़ी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल नहीं जीता है. उनका आखिरी गोल्ड मेडल 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया था. उसके बाद उन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक्स, 2024 डायमंड लीग में भी दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. 2025 डायमंड लीग में भी वो दूसरे स्थान पर रहे और 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो नीरज कोई मेडल ही नहीं जीत पाए.

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