आज एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. इसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने 2 बार पाकिस्तान को रौंदा है. अब फाइनल की बार है, खिलाड़ियों पर बड़े मैच का दबाव होगा, नया इतिहास भी लिखा जाएगा. मगर इस मुकाबले से पूर्व पांच बड़ी टेंशन टीम इंडिया को सता रही होंगी.

1. सूर्यकुमार यादव की फॉर्म

कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरे एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं. अब तक एशिया कप की 5 पारियों में सिर्फ 71 रन बना सके हैं, औसत 23.67 का है. टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रन रहा है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में बनाया था. उनकी खराब फॉर्म फाइनल में टीम इंडिया को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

2. हार्दिक पांड्या की चोट

ये श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच की बात है, जब हार्दिक पांड्या पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. मुकाबले के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने उनकी फिटनेस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. हार्दिक अभी फिट हैं या नहीं, इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है. हार्दिक इस टूर्नामेंट में शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी में बहुत प्रभावी रहे हैं.

3. ओपनर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता

भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी या नहीं, यह बहुत हद तक ओपनिंग बल्लेबाजों, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर निर्भर करता है. भारत-श्रीलंका मैच का उदाहरण लें, तो टीम इंडिया ने 8 ओवरों में 86 रन बना लिए थे. लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद रन-रेट नीचे गिरने लगा था. हालांकि तिलक वर्मा और अक्षर पटेल की पारियों ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया था. मगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को सुनिश्चित करना होगा कि वो गिल और अभिषेक द्वारा चलाए जा रहे रन रेट को कायम रखने की कोशिश करें.

4. खराब फील्डिंग

भारतीय टीम में विश्व के कई सर्वश्रेष्ठ फील्डर मौजूद हैं, लेकिन एशिया कप 2025 में टीम इंडिया मिस फील्डिंग से लेकर कैच भी ड्रॉप करती रही है. ये चौंकाने वाली बात है कि विश्व स्तरीय फील्डर होते हुए भी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 10 से भी ज्यादा कैच छोड़ चुकी है.

5. बड़े मैच का दबाव होगा

भारतीय टीम अब तक 2 बार 2025 एशिया कप में पाकिस्तान को रौंद चुकी है. फिर भी भारत-पाकिस्तान मैच में खिलाड़ियों पर अलग किस्म का दबाव होता है, वहीं ये कोई ग्रुप मैच नहीं बल्कि फाइनल मैच होगा. हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय गेंदबाजी की पोल खोलकर रख दी थी. हालांकि उसने सुपर ओवर में मैच जीत लिया था. भारतीय टीम को ध्यान रखना होगा कि वो बड़े मैच के दबाव में ढह ना जाए.

