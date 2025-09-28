IND vs PAK Final: भारत की जीत के लिए अजमेर दरगाह में स्पेशल दुआ, देशभर में हो रही पूजा-अर्चना; देखें वीडियो
IND vs PAK Final, Asia Cup 2025: एशिया कप फाइनल को लेकर देशभर में अलग अलग जगहों पर भारत की जीत की प्रार्थना की जा रही है. अजमेर शरीफ दरगाह पर भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए दुआ की जा रही है.
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल को लेकर देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है. बेशक टीम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत टीम है, पिछले दोनों मैचों में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया हो लेकिन आज फाइनल का प्रेशर अलग है. इस बीच देशभर में अलग अलग जगहों पर भारत की जीत की प्रार्थना की जा रही है. अजमेर शरीफ दरगाह पर भी भारत की जीत के लिए दुआ पढ़ी गई.
एशिया कप के 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान 2 बार पहले भिड़ चुकी हैं. दोनों एक ही ग्रुप में थी, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. सुपर-4 में भारत को जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब दोनों टीमें आज खिताब के लिए भिड़ेंगी. इससे पहले राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष दुआ की जा रही है.
राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर आज पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष दुआ की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला. वीडियो में आप देख सकते हो कि प्रयागराज में लोग टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इस दौरान लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरों को हाथ में पकड़े रखा.
Uttar Pradesh: People offer prayers in Prayagraj for Team India's victory. India to take on Pakistan for its Asia Cup 2025 final today in Dubai.
वाराणसी में हवन
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित उमाशंकर मंदिर में क्रिकेट फैंस ने हवन किया और भारत की जीत के लिए प्रार्थना की. बता दें कि भारत और पाकिस्तान इससे पहले कभी भी एशिया कप के फाइनल में नहीं भिड़ी हैं. हालांकि पाकिस्तान 2 बार खिताब जीत चुका है. टीम इंडिया 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी है.
VIDEO | Uttar Pradesh: Cricket fans perform havan at Varanasi's Umashankar Temple for Team India's victory in the Asia Cup Final.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UppPJXEKeE
कटरा में बोले फैंस- आज इंडिया जीतेगा
वैष्णो देवी जा रहे भक्तों ने कटरा में माता का जयकारा लगाने के साथ भारत की जीत के नारे भी लगाए. एक भक्त ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "मैं आया हूं वैष्णो देवी माता के दरबार में और मैं भी पूरी कामना करूंगा कि भारत जीते. पहली बार दोनों एशिया कप में फाइनल में खेल रही हैं, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आज हर हाल में भारत ही जीतेगा."
VIDEO | Katra: "Team India will win Asia Cup title against Pakistan", say cricket fans on their way to Vaishno Devi Shrine.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/X3wG7C4i3N
कब और कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल लाइव?
- तारीख- 28 सितंबर, 2025 (रविवार)
- वेन्यू- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
- समय- रात 8 बजे से (भारत के समयनुसार).
भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी. इसके आलावा फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
