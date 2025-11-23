भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 30 दिसंबर से शुरू हो रही ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. केएल राहुल टीम के कप्तान होंगे. वनडे टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. उनके अलावा भी ऐसे 5 खिलाड़ी हैं, जिन्हें आगामी वनडे सीरीज (India Squad for South Africa ODI Series 2025) में मौका नहीं मिला है.

मोहम्मद शमी

पिछले कई महीनों से मोहम्मद शमी का नाम चर्चा में है, जिन्हें सीरीज दर सीरीज ड्रॉप होना पड़ा है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद शमी टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं. इसी बीच चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के फिटनेस वाले बयान पर भी खूब बवाल मचा है. शमी 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में बंगाल के लिए खेलते दिखेंगे, लेकिन टीम इंडिया के संदर्भ में उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी है.

वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती कह चुके हैं कि उनका गेंदबाजी एक्शन शायद टेस्ट फॉर्मेट के लिए अच्छा नहीं है. मगर टी20 मैचों में उनके प्रदर्शन को देख उम्मीद करना गलत नहीं कि सेलेक्टर्स उन्हें ODI टीम में भी मौका देंगे. वो 2024 में टी20 टीम में वापसी के बाद 23 मैचों में 43 विकेट ले चुके हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्हें भी ODI टीम में वापस आने का मौका नहीं मिला है.

अक्षर पटेल

अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI स्क्काड का हिस्सा थे और तीनों मैच खेले थे. इन तीन मैचों की 2 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 75 रन बनाए और सीरीज में कुल 3 विकेट लिए थे. अचानक उनका ड्रॉप होना वाकई चौंकाने वाला फैसला है. हालांकि अक्षर टी20 टीम का नियमित हिस्सा बने हुए हैं.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या को एशिया कप 2025 में चोट आई थी, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी नहीं खेले थे. दरअसल टीम इंडिया में वापसी के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के स्क्वाड में जगह मिली है. संभव है कि इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेल सकते हैं, जो 9 दिसंबर से शुरू होगी.

संजू सैमसन

संजू सैमसन का टी20 मैचों में बदलता बल्लेबाजी क्रम, उनकी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में जगह पर सवाल खड़े कर रहा है. दूसरी ओर दिसंबर 2023 के बाद उनकी वनडे टीम में वापसी नहीं हुई है.

