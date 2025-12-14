भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया 7 विकेट से विजयी रही है. भारतीय टीम ने 118 रनों के लक्ष्य को 25 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. मुकाबला लो-स्कोरिंग रहा, जहां दोनों पारियों में मिलाकर सिर्फ 237 रन बने. फिर भी इस मैच में कई रिकॉर्ड बने. यहां देखिए पांच रिकॉर्ड, जो भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में बने.

तीसरे टी20 मैच में बने 5 बड़े रिकॉर्ड:

हार्दिक पांड्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या ने तीसरे टी20 मैच में ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए. वो अब दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने के साथ-साथ 100 विकेट भी लिए हैं.

शुभमन गिल के 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन

शुभमन गिल साल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गिल ने इस साल 35 इंटरनेशनल मैचों में 1764 रन बना लिए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन की पारी खेल यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने वेस्टइंडीज के शाय होप को पीछे छोड़ा, जो इस साल 1753 रन बना चुके हैं.

सबसे आगे निकले तिलक वर्मा

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में तिलक वर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ औसत 70.50 का है. टी20 में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे बढ़िया औसत वाले भारतीयों की सूची में तिलक सबसे आगे निकल गए हैं. उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है, जिनका टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ औसत 70.28 का है.

तिलक ने गिल-कोहली को पछाड़ा

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने के मामले में तिलक वर्मा ने विराट कोहली और शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने 125 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि गिल ने 129 और विराट कोहली ने 138 पारियों में चार हजार रन पूरे किए थे. इस सूची में ऋतुराज गायकवाड़ (116) और केएल राहुल (117) उनसे आगे हैं.

टी20 में सबसे तेज 50 विकेट

वरुण चक्रवर्ती ने अपने करियर के 32वें टी20 मैच में 50 विकेट पूरे किए हैं. वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उनसे पहले कुलदीप यादव ने 30 मैचों में 50 विकेट पूरे किए थे.

