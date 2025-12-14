हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास; शुभमन गिल के नाम सबसे ज्यादा रन

IND vs SA 3rd T20 Records: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया 7 विकेट से विजयी रही है. जानिए इस मैच में कौन-कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड बने हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Dec 2025 11:10 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया 7 विकेट से विजयी रही है. भारतीय टीम ने 118 रनों के लक्ष्य को 25 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. मुकाबला लो-स्कोरिंग रहा, जहां दोनों पारियों में मिलाकर सिर्फ 237 रन बने. फिर भी इस मैच में कई रिकॉर्ड बने. यहां देखिए पांच रिकॉर्ड, जो भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में बने.

तीसरे टी20 मैच में बने 5 बड़े रिकॉर्ड:

हार्दिक पांड्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या ने तीसरे टी20 मैच में ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए. वो अब दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने के साथ-साथ 100 विकेट भी लिए हैं.

शुभमन गिल के 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन

शुभमन गिल साल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गिल ने इस साल 35 इंटरनेशनल मैचों में 1764 रन बना लिए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन की पारी खेल यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने वेस्टइंडीज के शाय होप को पीछे छोड़ा, जो इस साल 1753 रन बना चुके हैं.

सबसे आगे निकले तिलक वर्मा

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में तिलक वर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ औसत 70.50 का है. टी20 में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे बढ़िया औसत वाले भारतीयों की सूची में तिलक सबसे आगे निकल गए हैं. उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है, जिनका टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ औसत 70.28 का है.

तिलक ने गिल-कोहली को पछाड़ा

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने के मामले में तिलक वर्मा ने विराट कोहली और शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने 125 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि गिल ने 129 और विराट कोहली ने 138 पारियों में चार हजार रन पूरे किए थे. इस सूची में ऋतुराज गायकवाड़ (116) और केएल राहुल (117) उनसे आगे हैं.

टी20 में सबसे तेज 50 विकेट

वरुण चक्रवर्ती ने अपने करियर के 32वें टी20 मैच में 50 विकेट पूरे किए हैं. वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उनसे पहले कुलदीप यादव ने 30 मैचों में 50 विकेट पूरे किए थे.

Year Ender: सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Dec 2025 11:10 PM (IST)
 India Vs South Africa Tilak Varma IND Vs SA 3rd T20 SHUBMAN GILL IND VS SA
