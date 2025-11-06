महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को होने वाला है. उससे कुछ सप्ताह पहले सभी टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. बीसीसीआई ने सभी 5 टीमों के लिए 15 करोड़ रुपये का पर्स सेट किया था. RCB, MI, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स ने मिलकर कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनपर कुल 39.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. यहां जान लीजिए किस टीम ने कितने और किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है.

17 खिलाड़ियों पर 39 करोड़ खर्च

सिर्फ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने-अपने सभी पांच रिटेंशन का इस्तेमाल किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 खिलाड़ी, गुजरात जायंट्स ने दो और यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया है. इन 17 में से 10 खिलाड़ी भारतीय हैं और 7 विदेशी है. तीन अनकैप्ड खिलाड़ी भी रिटेन किए गए हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी पैसे की जमकर बारिश हुई है, क्योंकि BCCI ने उनके लिए प्राइस 50 लाख रुपये पर सेट किया था.

किसने कितना पैसा खर्च किया

-मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी कमलिनी को रिटेन किया, जिनपर उसने 9.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

-RCB ने सिर्फ 4 खिलाड़ियों पर 8.85 करोड़ रुपये खर्च कर डाले हैं. बेंगलुरु फ्रैंचाइजी ने स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, रिचा घोष और श्रेयंका पाटिल को अपने साथ रखा है. बेंगलुरु ने किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को अपनी रिटेंशन लिस्ट में नहीं रखा है.

-दिल्ली कैपिटल्स ने भी 15 करोड़ रुपये के पर्स में से 9.30 करोड़ खर्च कर दिए हैं. उसने जेमिमा रोड्रीग्स, शेफाली वर्मा, मैरिजेन काप, एनाबेल सदरलैंड और अनकैप्ड प्लेयर निकी प्रसाद को रिटेन किया है.

-गुजरात जायंट्स ने एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी के रूप में 2 दिग्गजों को रिटेन किया है. केवल 2 खिलाड़ियों पर गुजरात टीम ने 6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं.

-यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति शर्मा समेत बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया है. उसने सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर श्वेता सहरावत को रिटेन किया है.

