वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन इस महीने 27 तारीख को होगा, जिससे पहले सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है. एक फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कप्तान स्मृति मंधाना समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इन खिलाड़ियों को रिटेन करने से आरसीबी का पर्स आधा खाली हो गया है.

बता दें कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन के लिए सभी टीमों का पर्स 15 करोड़ रुपये तय किया गया है, खिलाड़ियों को रिटेन करने और उनकी रकम के आधार पर पर्स की वैल्यू कटेगी. चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किन 4 खिलाड़ियों को कितनी रकम के साथ रिटेन किया है.

RCB-W के रिटेन किए गए प्लेयर्स और उनका प्राइस

आरसीबी ने सबसे ज्यादा प्राइस में अपनी कप्तान स्मृति मंधाना को रिटेन किया है. मंधाना को 3.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है. सबसे ज्यादा कीमत पाने वाली दूसरी प्लेयर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हैं, जिन्हे आरसीबी ने 2.75 करोड़ रुपये में रिटेन किया. एलिसे पेरी को 2 करोड़ और श्रेयंका पाटिल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 60 लाख रुपये में रिटेन किया.

ऑक्शन में RCB के पास कितना पर्स?

सभी 4 प्लेयर्स पर आरसीबी ने कुल 8.85 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं. अब ऑक्शन में फ्रेंचाइजी के पास 6.15 करोड़ रुपये बचे हैं. हालांकि आरसीबी से कम का पर्स दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के पास है.

इन दोनों टीमों ने 5-5 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है. दिल्ली के पास 5.7 करोड़ रुपये और मुंबई के पास 5.75 करोड़ रुपये का पर्स बचा हुआ है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 में अपना पहला खिताब जीता था, 2026 में टूर्नामेंट का चौथा संस्करण होगा. पहला संस्करण 2023 में मुंबई इंडियंस ने जीता था. 2025 में खेला गया आखिरी संस्करण भी मुंबई ने जीता था.

सभी 5 टीमों की रिटेंशन लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स: एनाबेल सदरलैंड, मारिज़ैन कप्प, जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, निकी प्रसाद.

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, हेले मैथ्यूज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, एलिसे पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल.

गुजरात जायंट्स: एश गार्डनर, बेथ मूनी

यूपी वारियर्स: श्वेता सहरावत.