हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी

IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी

IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया है. जानिए टीम इंडिया की हार के तीन सबसे बड़े कारण कौन से रहे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Nov 2025 03:06 PM (IST)
कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया है. यह मुकाबला करीब ढाई दिन में ही समाप्त हो गया. चौथी पारी में टीम इंडिया को 124 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन जवाब में पूरी भारतीय टीम 93 रनों पर ढेर हो गई. भारत की दूसरी पारी में 7 बल्लेबाज तो रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए, जिनमें से चार बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए. यहां जानिए भारतीय टीम की हार के तीन सबसे बड़े कारण कौन से रहे.

दोनों पारियों में शुरुआत खराब हुई

मैच में दूसरे दिन से ही स्पिन गेंदबाज हावी होने लगे थे. भारतीय टीम इस मुकाबले की दोनों पारियों में बढ़िया शुरुआत नहीं कर पाई. पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर 18 रन जोड़े, लेकिन दूसरी पारी में शून्य पर ही पहला विकेट गिर गया था. कुल मिलाकर देखा जाए तो खासतौर पर जायसवाल टीम इंडिया के बड़े स्कोर की नींव रख ही नहीं पाए.

दूसरी पारी में गेंदबाजी कमजोर पड़ी

पहली पारी में टीम इंडिया के पास 30 रनों की बढ़त थी. भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के 7 विकेट मात्र 91 रनों पर गिरा दिए थे. मगर अफ्रीका के आखिरी 3 विकेटों ने 62 रन जोड़ दिए, जो भारतीय बल्लेबाजों को बहुत भारी पड़े.

साइमन हार्मर अकेले पड़े भारी

आमतौर पर कोलकाता की पिच पर तीसरे दिन से स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू होती है, लेकिन इस बार दूसरे दिन स्पिनरों ने धड़ाधड़ विकेट चटकाने शुरू कर दिए थे. साइमन हार्मर का अनुभव दक्षिण अफ्रीका के बहुत काम आया, जिन्होंने मैच में 8 विकेट झटके. यहां तक कि उन्होंने सही टप्पे को लेकर केशव महाराज को भी सलाह दी. बता दें कि हार्मर एक हजार से अधिक फर्स्ट-क्लास विकेट ले चुके हैं.

Lowest Total Defended In Test: भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीम कौन? जानिए कितना था लक्ष्य

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Nov 2025 03:06 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND VS SA Simon Harmer
