कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट खेला गया, जिसे टेम्बा बावुमा एंड टीम ने जीत लिया. हालांकि भारत को जीतने के लिए सिर्फ 124 रन ही बनाने थे, लेकिन उसका पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 93 रनों पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका 124 के स्कोर को डिफेंड करते हुए 30 रनों से जीत गया. क्या आप जानते हो टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे छोटा लक्ष्य कौन सा है, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया हार गई थी.

भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे कम स्कोर का डिफेंड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रनों का बचाव करते हुए जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जब उन्होंने इंग्लैंड को 77 रनों पर ढेर कर दिया था. इस मैच में इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 85 रन बनाने थे, हालाँकि ये मैच बहुत सालों पहले 1882 में खेला गया था.

भारत के खिलाफ सबसे कम रनों के स्कोर का बचाव करते हुए जीतने वाली टीम वेस्टइंडीज है. कैरिबियन टीम ने 1997 में भारत को 81 रनों पर ऑलआउट किया था, इस मैच में लक्ष्य 120 रनों का था. टीम इंडिया इस मैच को 38 रनों से हार गई थी.

27-31 मार्च, 1997 को खेले गए उस मैच में सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, जिन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाए थे. सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण थे, जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया था. लक्ष्मण ने 19 रन बनाए थे, जबकि सौरव गांगुली (8), मोहम्मद अजहरुद्दीन (9), राहुल द्रविड़ (2), नवजोत सिंह सिद्धू (3) सस्ते में आउट हुए थे.

कोलकाता में भी मिली शर्मनाक हार

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, टीम इंडिया ने पहली पारी में 30 रनों की बढ़त बनाई और 189 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 का लक्ष्य मिला था. इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया की पूरी टीम 93 रनों पर ढेर हो गई, हालांकि 9 विकेट गिरे थे लेकिन कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण पहले ही इस टेस्ट से बाहर हो गए थे.