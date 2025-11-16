हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटLowest Total Defended In Test: भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीम कौन? जानिए कितना था लक्ष्य

Lowest Total Defended In Test: भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीम कौन? जानिए कितना था लक्ष्य

Lowest Total Defended In Test: क्या आप जानते हो कि वो कौन सी टीम है, जिसने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रनों का स्कोर डिफेंड किया है. चलिए आपको बताते हैं वो कितने रन का स्कोर था.

By : शिवम | Updated at : 16 Nov 2025 02:53 PM (IST)
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट खेला गया, जिसे टेम्बा बावुमा एंड टीम ने जीत लिया. हालांकि भारत को जीतने के लिए सिर्फ 124 रन ही बनाने थे, लेकिन उसका पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 93 रनों पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका 124 के स्कोर को डिफेंड करते हुए 30 रनों से जीत गया. क्या आप जानते हो टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे छोटा लक्ष्य कौन सा है, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया हार गई थी.

भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे कम स्कोर का डिफेंड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रनों का बचाव करते हुए जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जब उन्होंने इंग्लैंड को 77 रनों पर ढेर कर दिया था. इस मैच में इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 85 रन बनाने थे, हालाँकि ये मैच बहुत सालों पहले 1882 में खेला गया था.

भारत के खिलाफ सबसे कम रनों के स्कोर का बचाव करते हुए जीतने वाली टीम वेस्टइंडीज है. कैरिबियन टीम ने 1997 में भारत को 81 रनों पर ऑलआउट किया था, इस मैच में लक्ष्य 120 रनों का था. टीम इंडिया इस मैच को 38 रनों से हार गई थी.

27-31 मार्च, 1997 को खेले गए उस मैच में सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, जिन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाए थे. सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण थे, जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया था. लक्ष्मण ने 19 रन बनाए थे, जबकि सौरव गांगुली (8), मोहम्मद अजहरुद्दीन (9), राहुल द्रविड़ (2), नवजोत सिंह सिद्धू (3) सस्ते में आउट हुए थे.

कोलकाता में भी मिली शर्मनाक हार

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, टीम इंडिया ने पहली पारी में 30 रनों की बढ़त बनाई और 189 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 का लक्ष्य मिला था. इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया की पूरी टीम 93 रनों पर ढेर हो गई, हालांकि 9 विकेट गिरे थे लेकिन कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण पहले ही इस टेस्ट से बाहर हो गए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Nov 2025 01:48 PM (IST)
IND Vs SA 1st Test  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA Lowest Total Defended In Test
