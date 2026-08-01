नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, CWG के 8वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड

शुक्रवार को कॉमनवेल्थ गेम्स के आठवें दिन भारत ने कुल 6 मेडल जीते. सभी की नजरें नीरज चोपड़ा पर थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया. यशवीर सिंह ने ब्रोंज जीता, जिन्होंने 85.41 मीटर का अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो किया. नीरज ने भी यशवीर की तारीफ की. स्पर्धा में श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो किया.

भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर है. टीम ने कुल 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं. शुक्रवार को भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते. जूडो में अस्मिता डे ने इतिहास रचा, जिन्होंने इस गेम में इतिहास में भारत को पहला गोल्ड दिलाया. इसके 15 मिनट बाद ही भारत के नाम दिन का दूसरा गोल्ड आ गया, हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीता. एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर ने भी इतिहास रचा, वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने डेकाथलॉन इवेंट में पदक जीता है.

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