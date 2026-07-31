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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकॉमनवेल्थ गेम्स में Asmita Dey ने बदला 92 साल पुराना इतिहास, हर्ष सिंह को भी गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स में Asmita Dey ने बदला 92 साल पुराना इतिहास, हर्ष सिंह को भी गोल्ड

Asmita Dey Gold Medal CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए अस्मिता डे और हर्ष सिंह नए जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 09:39 PM (IST)
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अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर  इतिहास रच दिया है. इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कोई भी भारतीय जूडो एथलीट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था. अस्मिता ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता के फाइनल में कनाडा की एथलीट को हराया. दूसरी ओर हर्ष सिंह नए पुरुषों की 60 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के एथलीट को हराकर इतिहास रच दिया.

भारत नए पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग 1934 में लिया था. 92 साल बीत चुके थे, लेकिन जूडो में भारत को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था. यह गोल्ड मेडल का सूखा अस्मिता डे नए समाप्त किया, जिन्होंनने फाइनल में कनाडा की हाइडी क्वाच को हराया. उनका मुकाबला फुल टाइम तक बराबरी पर था, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम का सहारा लिया गया. एक्स्ट्रा टाइम में जो भी एथलीट पहले स्कोर करता है, उसे जीता हुआ माना जाता है. अस्मिता ने एक्स्ट्रा टाइम में पहले स्कोर करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

वहीं हर्ष सिंह ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को बेहद आसानी से 10-0 के अंतर से हराया. वे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बने हैं. 

भारत के पास 5 गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टेबल में भारत के गोल्ड मेडलों की संख्या 5 हो गई है. भारत अब पदक तालिका में आठवें नंबर पर आ गया है. भारत के नाम अभी 5 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं. अस्मिता और हर्ष के बाद भारत को यामिनी मौर्य से भी जूडो में गोल्ड मेडल की उम्मीद है. यामिनी को महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता के फाइनल में इंग्लैंड की एसिला टोपराक से भिड़ना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 Jul 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Judo Commonwealth Games 2026 CWG 2026 Asmita Dey
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