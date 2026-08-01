IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट

भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट

ODI World Cup: भारत के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदलुकर के नाम पर दर्ज है. तो आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा एडीशन में हिस्सा लेने वाले टॉप-7 खिलाड़ी कौन हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Aug 2026 06:01 AM (IST)
Preferred Sources

Most ODI World Cup For India Top-7: भारत ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था. इसके बाद मेन इन ब्लू ने वनडे विश्व कप का दूसरा टाइटल 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीता. भारत ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप के 2 ही खिताब जीते हैं. इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले बल्लेबाज कौन हैं? लिस्ट में दिग्गज सचिन तेंदुलकर पहले पायदान पर हैं. तो आइए जानते हैं भारत के ऐसे टॉप-7 खिलाड़ी कौन-कौन हैं. 

1- सचिन तेंदुलकर 

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले. उनका पहला वनडे विश्व कप 1992 का था, जबकि आखिरी 2011 का था- जब भारत ने टूर्नामेंट का दूसरा खिताब जीता था. 

2- कपिल देव 

भारत को वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने भी अपने करियर में 4 विश्व कप खेले. उनका पहला वनडे वर्ल्ड कप 1979 का था, जबकि आखिरी 1992 में खेला. 

3- मोहम्मद अजहरूद्दीन 

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने भी भारत के लिए 4 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में मौजूद हैं. उनका पहला वनडे विश्व कप 1987 का था, जबकि आखिरी 1999 में खेला. 

4- जवागल श्रीनाथ

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने अपने करियर में 4 वनडे वर्ल्ड कप खेले. उनका पहला विश्व कप 1992 का था, जबकि 2003 में आखिरी खेला. 

5- एमएस धोनी 

लिस्ट में आगे बढ़ते हुए एमएस धोनी का नाम नजर आता है, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. धोनी ने करियर का पहला वनडे वर्ल्ड कप 2007 में खेला, जबकि आखिरी 2019 में खेला.  

6- विराट कोहली 

लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम है. रोहित की तरह विराट भी अभी एक्टिव प्लेयर हैं. उन्होंने भी 4 वनडे वर्ल्ड कप खेल लिए हैं और 5वां भी खेल सकते हैं. कोहली का पहला वनडे विश्व कप 2011 में और पिछला 2023 में था. 

7- रोहित शर्मा

लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का भी नाम है. रोहित 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. हालांकि वह अभी एक्टिव प्लेयर हैं. लिहाजा वह चौथा विश्व कप भी खेल सकते हैं. हिटमैन ने पहला वर्ल्ड कप 2015 और पिछला 2023 में खेला था.

 

यह भी पढ़ें: कोहली नंबर-1, सचिन दूसरे स्थान पर; 8 बल्लेबाजों की यह लिस्ट देख सब हैरान

Published at : 01 Aug 2026 06:01 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar World Cup VIRAT KOHLI ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टीम में आपसी कलह, खिलाड़ी नए हेड कोच को सुना दी खरी-खोटी
वेस्टइंडीज टीम में आपसी कलह, खिलाड़ी नए हेड कोच को सुना दी खरी-खोटी
क्रिकेट
कोहली नंबर-1, सचिन दूसरे स्थान पर; 8 बल्लेबाजों की यह लिस्ट देख सब हैरान
कोहली नंबर-1, सचिन दूसरे स्थान पर; 8 बल्लेबाजों की यह लिस्ट देख सब हैरान
क्रिकेट
विराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया
विराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget