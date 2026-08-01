भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Most ODI World Cup For India Top-7: भारत ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था. इसके बाद मेन इन ब्लू ने वनडे विश्व कप का दूसरा टाइटल 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीता. भारत ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप के 2 ही खिताब जीते हैं. इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले बल्लेबाज कौन हैं? लिस्ट में दिग्गज सचिन तेंदुलकर पहले पायदान पर हैं. तो आइए जानते हैं भारत के ऐसे टॉप-7 खिलाड़ी कौन-कौन हैं.

1- सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले. उनका पहला वनडे विश्व कप 1992 का था, जबकि आखिरी 2011 का था- जब भारत ने टूर्नामेंट का दूसरा खिताब जीता था.

2- कपिल देव

भारत को वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने भी अपने करियर में 4 विश्व कप खेले. उनका पहला वनडे वर्ल्ड कप 1979 का था, जबकि आखिरी 1992 में खेला.

3- मोहम्मद अजहरूद्दीन

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने भी भारत के लिए 4 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में मौजूद हैं. उनका पहला वनडे विश्व कप 1987 का था, जबकि आखिरी 1999 में खेला.

4- जवागल श्रीनाथ

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने अपने करियर में 4 वनडे वर्ल्ड कप खेले. उनका पहला विश्व कप 1992 का था, जबकि 2003 में आखिरी खेला.

5- एमएस धोनी

लिस्ट में आगे बढ़ते हुए एमएस धोनी का नाम नजर आता है, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. धोनी ने करियर का पहला वनडे वर्ल्ड कप 2007 में खेला, जबकि आखिरी 2019 में खेला.

6- विराट कोहली

लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम है. रोहित की तरह विराट भी अभी एक्टिव प्लेयर हैं. उन्होंने भी 4 वनडे वर्ल्ड कप खेल लिए हैं और 5वां भी खेल सकते हैं. कोहली का पहला वनडे विश्व कप 2011 में और पिछला 2023 में था.

7- रोहित शर्मा

लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का भी नाम है. रोहित 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. हालांकि वह अभी एक्टिव प्लेयर हैं. लिहाजा वह चौथा विश्व कप भी खेल सकते हैं. हिटमैन ने पहला वर्ल्ड कप 2015 और पिछला 2023 में खेला था.

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