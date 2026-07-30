CWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने की संभावना मजबूत होती नजर आ रही है. अगर दोनों देशों के मुक्केबाज अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लेते हैं, तो 1 अगस्त को गोल्ड मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हो सकते हैं. हाल ही में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राउंड ऑफ-16 मुकाबले में पाकिस्तान के सुगामा रहमान को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. अब एक और भारत-पाकिस्तान मुकाबले की उम्मीद महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में बन रही है, जहां दांव पर गोल्ड मेडल होगा.

महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में बने फाइनल के समीकरण

28 जुलाई को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान दोनों की महिला मुक्केबाजों ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई. पाकिस्तान की फातिमा जाहरा ने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को 5-0 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया. वहीं भारत की प्रिया घांघस ने मेजबान स्कॉटलैंड की नियाह मिचेल को 4-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया.





31 जुलाई को होगी सेमीफाइनल की चुनौती

महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले 31 जुलाई को खेले जाएंगे. सेमीफाइनल में पाकिस्तान की फातिमा जाहरा का सामना कनाडा की मैरी अल अहमादी से होगा. दूसरी ओर भारत की प्रिया घांघस इंग्लैंड की लुसी किंग्स के खिलाफ रिंग में उतरेंगी. दोनों मुक्केबाजों के सामने फाइनल में जगह बनाने की चुनौती होगी.

फाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर

अगर प्रिया घांघस और फातिमा जाहरा अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत जाती हैं, तो 1 अगस्त को गोल्ड मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

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ऐसा होने पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग का सबसे चर्चित मुकाबला देखने को मिल सकता है. दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली हर भिड़ंत की तरह इस मुकाबले पर भी दुनियाभर के खेल प्रेमियों की नजरें होंगी.

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