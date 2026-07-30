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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण

CWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला मुक्केबाज सेमीफाइनल जीतती हैं, तो 1 अगस्त को 60 किलोग्राम वर्ग के गोल्ड मेडल मुकाबले में आमने-सामने होंगी.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 30 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने की संभावना मजबूत होती नजर आ रही है. अगर दोनों देशों के मुक्केबाज अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लेते हैं, तो 1 अगस्त को गोल्ड मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हो सकते हैं. हाल ही में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राउंड ऑफ-16 मुकाबले में पाकिस्तान के सुगामा रहमान को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. अब एक और भारत-पाकिस्तान मुकाबले की उम्मीद महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में बन रही है, जहां दांव पर गोल्ड मेडल होगा.

महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में बने फाइनल के समीकरण

28 जुलाई को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान दोनों की महिला मुक्केबाजों ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई. पाकिस्तान की फातिमा जाहरा ने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को 5-0 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया. वहीं भारत की प्रिया घांघस ने मेजबान स्कॉटलैंड की नियाह मिचेल को 4-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया.


CWG 2026: भारत-पाकिस्तान में हो सकता है बॉक्सिंग का फाइनल, जानिए समीकरण

31 जुलाई को होगी सेमीफाइनल की चुनौती

महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले 31 जुलाई को खेले जाएंगे. सेमीफाइनल में पाकिस्तान की फातिमा जाहरा का सामना कनाडा की मैरी अल अहमादी से होगा. दूसरी ओर भारत की प्रिया घांघस इंग्लैंड की लुसी किंग्स के खिलाफ रिंग में उतरेंगी. दोनों मुक्केबाजों के सामने फाइनल में जगह बनाने की चुनौती होगी.

फाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर

अगर प्रिया घांघस और फातिमा जाहरा अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत जाती हैं, तो 1 अगस्त को गोल्ड मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

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ऐसा होने पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग का सबसे चर्चित मुकाबला देखने को मिल सकता है. दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली हर भिड़ंत की तरह इस मुकाबले पर भी दुनियाभर के खेल प्रेमियों की नजरें होंगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Boxing India Vs Pakistan Commonwealth Games 2026
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