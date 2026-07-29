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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएक घूंसे में चित्त हुआ बॉक्सर, Commonwealth Games से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर

एक घूंसे में चित्त हुआ बॉक्सर, Commonwealth Games से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर

Boxing At Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. बॉक्सिंग में एक जबरदस्त नॉकआउट फिनिश देखने को मिला.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 11:07 PM (IST)
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ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. एक बॉक्सिंग मैच के दौरान वेल्स के बॉक्सर ओरलैंडो हॉली सोटोमी ने ऐसा नॉकआउट किया कि सामने वाला बॉक्सर चारों खाने चित्त हो गया. उन्होंने पुरुषों की 70 किलोग्राम भारवर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता के क्वार्टरफाइनल में लेसोथो के रेफिलो थाई को हराया.

हॉली सोटोमी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे हैं. सोटोमी और थाई का मैच शुरू हुआ लगभग एक ही मिनट हुआ था, तभी वेल्स के बॉक्सर ने ऐसा जबरदस्त राइट हैंड लगाया, जो थाई के जबड़े पर जाकर लगा. रेफिलो थाई रिंग में नीचे गिर पड़े और काफी देर तक नीचे ही गिरे रहे. सोटोमी के पंच का प्रभाव ऐसा था, जैसे रेफिलो थाई अपनी सुधबुध भूल गए हों.

इस क्वार्टरफाइनल की शुरुआत बहुत जबरदस्त अंदाज में हुई थी. दोनों बॉक्सरों ने आक्रामक अंदाज में पंच लगाने का प्रयास किया, लेकिन ओरलैंडो हॉली सोटोमी के एक-दो पंचों का प्रभाव झेलने के बाद रेफिलो थाई डिफेंस मोड में चले गए थे. बस यहीं से सोटोमी ने दबदबा बना लिया और एक मिनट के बाद ही सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

मेडिकल स्टाफ ने तुरंत स्थिति अपने हाथों में ली और अच्छी बात यह रही कि रेफिलो थाई बेहोशी की हालत में नहीं गए थे. मगर सोटोमी के उस पंच के बाद रेफरी ने तुरंत मुकाबले को समाप्त करने की घोषणा कर दी. इसी के साथ वेल्स के बॉक्सर का ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Boxing Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 CWG 2026
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