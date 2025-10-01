भारत ने पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हरा दिया है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया A टीम इस समय भारत दौरे पर आई हुई है. बुधवार को इंडिया A ने पहले खेलते हुए 413 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था, जिसमें श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य की शतकीय पारी शामिल रही. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 242 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

ये मैच कल यानी 30 सितंबर को खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसकी तारीख बदल कर 1 अक्टूबर कर दी गई. टीम इंडिया के लिए प्रियांश आर्य ने महज 84 गेंदों में 101 रनों की दमदार पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की थी.

भारतीय टीम ने 413 रन बनाने के दौरान चौके-छक्कों की जमकर बारिश की. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मैच में कुल मिलाकर 39 चौके लगाए और 19 छक्के भी लगाए. भारतीय खिलाड़ियों ने 270 रन तो सिर्फ बाउंड्री लगाकर ही बना लिए थे.

श्रेयस अय्यर का शतक, रियान पराग भी चमके

श्रेयस अय्यर फिलहाल टी20 टीम से बाहर हैं, वहीं हाल ही में उन्होंने BCCI से आग्रह किया था कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से कुछ समय आराम दिया जाए. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ वनडे मैच में उन्होंने 83 गेंदों में 110 रन की पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए.

उन्होंने रियान पराग के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 132 रनों की दमदार पार्टनरशिप भी की. पराग ने 42 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेल समां बांधा, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 ही छक्के लगाए. उनके अलावा आयुष बदोनी ने भी महफिल लूटी, जिन्होंने आखिरी ओवरों में 27 गेंद खेलकर 50 रन जड़ दिए.

भारतीय टीम ने गेंदबाजी में भी दम दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को झटके पे झटके दिए. एक समय ऑस्ट्रेलिया A टीम ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद कंगारू टीम में विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 8 विकेट महज 73 रनों के भीतर गंवा दिए.

