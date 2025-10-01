हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया

19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया

IND A vs AUS A Score: भारत ने पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हरा दिया है. भारत के लिए श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य ने शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हरा दिया है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया A टीम इस समय भारत दौरे पर आई हुई है. बुधवार को इंडिया A ने पहले खेलते हुए 413 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था, जिसमें श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य की शतकीय पारी शामिल रही. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 242 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

ये मैच कल यानी 30 सितंबर को खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसकी तारीख बदल कर 1 अक्टूबर कर दी गई. टीम इंडिया के लिए प्रियांश आर्य ने महज 84 गेंदों में 101 रनों की दमदार पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की थी.

भारतीय टीम ने 413 रन बनाने के दौरान चौके-छक्कों की जमकर बारिश की. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मैच में कुल मिलाकर 39 चौके लगाए और 19 छक्के भी लगाए. भारतीय खिलाड़ियों ने 270 रन तो सिर्फ बाउंड्री लगाकर ही बना लिए थे.

श्रेयस अय्यर का शतक, रियान पराग भी चमके

श्रेयस अय्यर फिलहाल टी20 टीम से बाहर हैं, वहीं हाल ही में उन्होंने BCCI से आग्रह किया था कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से कुछ समय आराम दिया जाए. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ वनडे मैच में उन्होंने 83 गेंदों में 110 रन की पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए.

उन्होंने रियान पराग के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 132 रनों की दमदार पार्टनरशिप भी की. पराग ने 42 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेल समां बांधा, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 ही छक्के लगाए. उनके अलावा आयुष बदोनी ने भी महफिल लूटी, जिन्होंने आखिरी ओवरों में 27 गेंद खेलकर 50 रन जड़ दिए.

भारतीय टीम ने गेंदबाजी में भी दम दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को झटके पे झटके दिए. एक समय ऑस्ट्रेलिया A टीम ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद कंगारू टीम में विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 8 विकेट महज 73 रनों के भीतर गंवा दिए.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने फिर पाकिस्तान पर फोड़ा 'नो हैंडशेक' वाला बम, ODI वर्ल्ड कप में भी हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 09:01 PM (IST)
Tags :
IND A Vs AUS A SHREYAS IYER INDIA VS AUSTRALIA Priyansh Arya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
बिहार
'चिदंबरम साहब बहुत देर हो गई', कांग्रेस नेता के खुलासे पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा- राहुल गांधी को...
'चिदंबरम साहब बहुत देर हो गई', कांग्रेस नेता के खुलासे पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा- राहुल गांधी को...
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
बिहार
'चिदंबरम साहब बहुत देर हो गई', कांग्रेस नेता के खुलासे पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा- राहुल गांधी को...
'चिदंबरम साहब बहुत देर हो गई', कांग्रेस नेता के खुलासे पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा- राहुल गांधी को...
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
साउथ सिनेमा
प्रभास की इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, 'द राजा साब' से पहले ही OTT पर देख लें
प्रभास की इन 5 फिल्मों ने किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, OTT पर यहां देखें
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
हेल्थ
कब खतरनाक हो जाता है अस्थमा, जानें भारत में कितने हैं इसके मरीज?
कब खतरनाक हो जाता है अस्थमा, जानें भारत में कितने हैं इसके मरीज?
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget