हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह

ड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन नहीं खेल रहे है. इसपर सफाई देते हुए (BCCI) ने बताया संजू को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि एशियन गेम्स के चलते आराम दिया गया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

Sanju Samson: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन का नाम नहीं होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है. हालांकि, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस पर स्थिति साफ कर दी है. बोर्ड के मुताबिक, संजू को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दिया गया है.

BCCI ने बताई गैरमौजूदगी की वजह

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए सोमवार (6 जुलाई) को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया गया. टीम में प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को सलामी बल्लेबाज के रूप में जगह मिली, लेकिन संजू सैमसन का नाम शामिल नहीं था. इसके बाद चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठने लगे. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की संभावना बेहद कम थी. ऐसे में उन्हें टीम के साथ भेजने के बजाय आराम देने और युवा खिलाड़ियों को अवसर देने का फैसला किया गया.

एशियन गेम्स में खेलेंगे संजू

सूत्र ने कहा, 'संजू को जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिए जाने पर इतनी हैरानी क्यों हो रही है? जो लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संजू सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. जब उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर खेलने का मौका ही नहीं मिलना था तो उन्हें टीम के साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं था. वह एक सीनियर खिलाड़ी हैं.,

हालिया प्रदर्शन पर भी उठे थे सवाल

संजू सैमसन के टीम से बाहर होने की चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. आयरलैंड दौरे पर उन्होंने 0 और 5 रन बनाए. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. लगातार तीन खराब पारियों के बाद दूसरे टी20 में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला.

वर्ल्ड कप में रहे थे हीरो

हालांकि, हालिया खराब फॉर्म से पहले संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने नॉकआउट मुकाबलों में नाबाद 97, 89 और 89 रन की अहम पारियां खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया था.

यह भी पढ़ें- FIFA Highest Goal: FIFA 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं

इसके बाद आईपीएल 2026 में भी संजू ने 14 मैचों में 477 रन बनाए. हालांकि, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहा. अब BCCI ने साफ कर दिया है कि जिम्बाब्वे दौरे से उनकी गैरमौजूदगी का कारण खराब फॉर्म नहीं, बल्कि उन्हें दिया गया आराम और भविष्य की योजनाएं हैं.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 3rd T20I: क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट

Published at : 07 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
India Vs England BCCI SANJU SAMSON T20 SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
ड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह
ड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, ZIM टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
स्पोर्ट्स
FIFA Highest Goal: FIFA 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं
FIFA 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं
स्पोर्ट्स
IND vs ENG 3rd T20I: क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Karur Stampede: करूर भगदड़ केस में थलापति विजय को SC से राहत, DMK को फटकार- 'सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं'
करूर भगदड़ केस में थलापति विजय को SC से राहत, DMK को फटकार- 'सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं'
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
विश्व
चीन के 'दुश्मन' को भारत देगा 'अस्त्र', PM मोदी ने इंडोनेशिया के साथ किए 20 करार
चीन के 'दुश्मन' को भारत देगा 'अस्त्र', PM मोदी ने इंडोनेशिया के साथ किए 20 करार
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20I: क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
इंडिया
Explained: महाराष्ट्र से कश्मीर तक तबाही! बादल फटे, पहाड़ टूटे और 13 मौतें, क्यों कुदरत के आगे धराशायी होती सरकारें?
महाराष्ट्र से कश्मीर तक बादल फटे, पहाड़ टूटे और 13 मौतें! क्यों कुदरत के आगे फेल होती सरकारें?
शिक्षा
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
टेक्नोलॉजी
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget