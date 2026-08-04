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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सॉरी एश भाई...' अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन से क्यों मांगी माफी

'सॉरी एश भाई...' अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन से क्यों मांगी माफी

Arshdeep Apologize Ravichandran Ashwin: भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन से माफी मांगेंगे. उन्होंने इसकी वजह का खुलासा भी किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपनी टॉप-5 भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट चुनी थी. इस सूची में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को सबसे ऊपर रखा जबकि दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को सबसे आखिरी स्थान पर रखा. अर्शदीप की इस खास लिस्ट में मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का नाम भी शामिल है.

इसी बीच अर्शदीप सिंह का कहना है कि वो पर्सनल तौर पर रविचंद्रन अश्विन माफी मांगने वाले हैं. अर्शदीप ने ऐसा आखिर क्या गुनाह कर दिया कि उन्हें अश्विन से माफी मांगनी पड़े. उन्होंने मोहम्मद शमी को दूसरे, कुलदीप यादव को तीसरे और युजवेंद्र चहल को चौथे स्थान पर रखा था. अर्शदीप कहते हैं कि भुवनेश्वर उनके पर्सनल फेवरेट बॉलर हैं.

अश्विन से मांगेंगे माफी

अर्शदीप सिंह ने एक पॉडकास्ट पर चर्चा करते हुए अपनी टॉप-5 लिस्ट चुनी थी. उन्होंने कहा, "मैं एश भाई (रविचंद्रन अश्विन) को आखिरी स्थान पर नहीं रखना चाहता, लेकिन कोई पोजीशन खाली नहीं है, इसलिए वो नंबर-5 पर होंगे. वे महान क्रिकेटर हैं और IPL में पंजाब किंग्स में वो मेरे सबसे पहले कप्तान थे. सॉरी एश भाई, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा."

अर्शदीप की टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

  1. भुवनेश्वर कुमार
  2. मोहम्मद शमी
  3. कुलदीप यादव
  4. युजवेंद्र चहल
  5. रविचंद्रन अश्विन

अर्शदीप सिंह को अपना इंटरनेशनल डेब्यू करे 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन वनडे टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. चार साल में उन्होंने केवल 18 ODI मैच खेले हैं. हालांकि पिछली सीरीज में उन्हें लगातार वनडे टीम में मौका मिला है. संभव ही टीम मैनेजमेंट अफ्रीकी पिचों पर लेफ्ट-आर्म पेसर का एडवांटेज लेने के लिए अर्शदीप को वनडे टीम में शामिल करना चाहता है.

अर्शदीप सिंह ने अब तक अपने 18 मैचों के वनडे करियर में 30 विकेट चटकाए हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम 91 टी20 मैचों में 135 विकेट हैं.

यह भी पढ़ें: जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा

भुवनेश्वर कुमार को बताया पर्सनल फेवरेट

अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार को अपना पर्सनल फेवरेट बॉलर बताते हुआ कहा, "मैं भुवनेश्वर कुमार को टॉप पर रखूंगा, क्योंकि वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. मुझे वो बहुत पसंद हैं, इसलिए उनका पक्ष लेना तो बनता है. मैं दूसरे नंबर पर शमी भाई को रखूंगा, क्योंकि वो किसी भी पिच पर सीम के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Arshdeep Singh
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