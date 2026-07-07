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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA Highest Goal: FIFA 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं

FIFA Highest Goal: FIFA 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 'राउंड ऑफ 16' के मुकाबले जारी हैं.क्वार्टर फाइनल में छह टीमें फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नोर्वे और इंग्लैंड ने प्रवेश किया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 07 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 'राउंड ऑफ 16' के मुकाबले जारी हैं. क्वार्टर फाइनल में छह टीमें फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नोर्वे और इंग्लैंड ने प्रवेश किया है. नोर्वे की टीम ने ब्राजील को हराकर फीफा का सबसे बड़ा उलटफेर किया था. अब अर्जेंटीना, एजिप्ट, स्विट्जरलैंड और कोलंबिया में से कोई दो टीमें ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच पाएंगी.

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एम्बाप्पे इस वक्त नंबर-1 पर

फीफा विश्वकप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें, तो किलियन एम्बाप्पे इस वक्त नंबर-1 पर चल रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की तरफ से नॉकआउट मुकाबलों में एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

मौजूदा विश्व कप की गोल्डन बूट रेस में भी एबाप्पे पहले नंबर पर विराजमान हैं. उन्होंने अब तक कुल 7 गोल दागे हैं और दो असिस्ट भी उनके नाम रहे हैं. दो असिस्ट के कारण ही एम्बाप्पे नंबर-1 के दावेदार हैं, नहीं तो 7-7 गोल मेसी और हालैंड के नाम भी हैं.

रोनाल्डो लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं है

'राउंड ऑफ 16' में मेसी को अभी एजिप्ट के खिलाफ मैच खेलना है.मेसी एक गोल दूर है लिस्ट में टॉप स्थान प्राप्त करने से,अगर एजिप्ट के खिलाफ वो गोल करने में सक्षम रहे तो नंबर-1 दावेदारी लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा.

हैरानी की बात यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट में टॉप 20 में भी नहीं है.उनकी टीम स्पेन से (1-0) से मिली हार के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है.रोनाल्डो 3 गोल के साथ लिस्ट में 24वें स्थान पर मौजूद हैं.

सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

-किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) -7 गोल, 2 असिस्ट
-लियोनल मेसी (अर्जेंटीना) -7 गोल, 0 असिस्ट 
-एरलिंग हालैंड ( नोर्वे)- 7 गोल, 0 असिस्ट
-हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल, 1 असिस्ट
-उस्मान डेम्बेले (फ्रांस) - 4 गोल, 2 असिस्ट

क्वार्टर फाइनल के तीन मैच तय हैं

'राउंड ऑफ 16' के अब बस दो मुकाबले बाकी हैं.अर्जेंनटीना-एजिप्ट और स्विट्जरलैंड-कोलंबिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा,जो दो टीमें इस मुकाबले में जीतेंगी वो क्वार्टर फाइनल का टिकेट कटवाएंगी,बाकी दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी.

क्वार्टर फाइनल के तीन मैच तय हैं. फ्रांस-मोरक्को (10 जुलाई), इंग्लैंड-नोर्वे (11 जुलाई), बेल्जियम-स्पेन (12 जुलाई) को आमने-सामने होंगी.

यह भी पढ़ें- USA Vs Belgium: USA को बेल्जियम से 'राउंड ऑफ 16' में मिली शर्मनाक हार, टीम के कोच ने गुस्से में सामने रखे रैक पर मारी लात

Published at : 07 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026 Kylian Mbappé
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