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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Para Games 2026 Day 4 Live: सुवर्णा राज ने जीता GOLD, भारत चौथे स्थान पर पहुंचा

Asian Para Games 2026 Day 4 Live: सुवर्णा राज ने जीता GOLD, भारत चौथे स्थान पर पहुंचा

Asian Para Games Live: एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज चौथा दिन है. भारत ने अब तक सबसे ज्यादा 42 मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं. चौथे दिन भी मेडल की बारिश हो सकती है.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 22 Oct 2026 07:34 AM (IST)

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Key Events
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एशियन पैरा गेम्स 2026 चौथा दिन
Source : ABP Live

Background

एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज चौथा दिन है. भारत की झोली में अब तक 14 गोल्ड सहित 63 मेडल आ चुके हैं. एथलेटिक्स में भारत अब तक कुल 42 मेडल जीत चुका है और चौथे दिन भी पदकों की भरमार हो सकती है. आज भारत तीरंदाजी, बैडमिंटन और समेत कुल 7 खेलों में चुनौती पेश करेगा. बैडमिंटन में कई स्पर्धाओं में भारत के एथलीट सेमीफाइनल में खेलेंगे.

अकेले एथलेटिक्स में आज भारत के खिलाड़ी पाँचलग-अलग इवेंट्स के फाइनल में खेलेंगे. इसलिए 5 गोल्ड मेडल आने की उम्मीद बनी रहेगी, जबकि तीरंदाजी में भी चार से पांच पदक आ सकते हैं. बैडमिंटन के मुकाबले भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. आज भारत के खिलाड़ी 11 अलग-अलग इवेंट्स में अपना-अपना सेमीफाइनल खेलेंगे.

07:34 AM (IST)  •  22 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 4 Live: शूटिंग में निराशाजनक प्रदर्शन

शूटिंग की ओपन 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत के रुद्रांश खलड़ेलवाल पिछड़ रहे हैं. वह अभी 344 के स्कोर के साथ सातवें पायदान पर हैं. 

07:29 AM (IST)  •  22 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 4 Live: भारत को 15वां गोल्ड

सुवर्णा राज ने डिसकस थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने फाइनल में 15.66 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है. 15.45 का थ्रो फेंकने वाली ईरान की खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रही.

भारत अब मेडल टेबल में चौथे स्थान पर आ गया है. भारत के खाते में अब तक 15 गोल्ड सहित 64 मेडल या चुके हैं.

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