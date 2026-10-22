एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज चौथा दिन है. भारत की झोली में अब तक 14 गोल्ड सहित 63 मेडल आ चुके हैं. एथलेटिक्स में भारत अब तक कुल 42 मेडल जीत चुका है और चौथे दिन भी पदकों की भरमार हो सकती है. आज भारत तीरंदाजी, बैडमिंटन और समेत कुल 7 खेलों में चुनौती पेश करेगा. बैडमिंटन में कई स्पर्धाओं में भारत के एथलीट सेमीफाइनल में खेलेंगे.

अकेले एथलेटिक्स में आज भारत के खिलाड़ी पाँचलग-अलग इवेंट्स के फाइनल में खेलेंगे. इसलिए 5 गोल्ड मेडल आने की उम्मीद बनी रहेगी, जबकि तीरंदाजी में भी चार से पांच पदक आ सकते हैं. बैडमिंटन के मुकाबले भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. आज भारत के खिलाड़ी 11 अलग-अलग इवेंट्स में अपना-अपना सेमीफाइनल खेलेंगे.