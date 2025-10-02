Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में जहां गेंदबाजों ने खूब धमाल मचाया, वहीं बल्लेबाजों ने भी अपने दमदार शॉट्स से टूर्नामेंट को यादगार बना दिया. इस बार कई शानदार पारियां देखने को मिली, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि क्रिकेट फैंस लंबे समय तक इन्हें भूल नहीं पाएंगे. आइए नजर डालते हैं टूर्नामेंट की टॉप 5 पारियों पर

पथुम निस्सांका - 107 रन बनाम भारत

श्रीलंका के ओपनर पथुम निस्सांका ने भारत के खिलाफ दुबई में खेली गई 107 रनों की पारी से सबका दिल जीत लिया. 58 गेंदों की इस पारी में निस्सांका ने 7 चौके और 6 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 184 से ज्यादा का रहा. यह न सिर्फ एशिया कप 2025 की सबसे बड़ी पारी थी, बल्कि श्रीलंका की तरफ से भारत के खिलाफ खेले गए मैच की टर्निंग प्वाइंट भी बनी.

अभिषेक शर्मा - 75 रन बनाम बांग्लादेश

भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट की सबसे चर्चित खिलाड़ी साबित हुए. बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 37 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा. इस पारी ने साबित किया कि अभिषेक आने वाले समय में भारत के टी20 सेटअप का अहम हिस्सा होंगे.

कुसल मेंडिस - नाबाद 74 रन बनाम अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में कुसल मेंडिस ने 52 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की जिम्मेदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके लगाए. उनकी पारी ने श्रीलंका को मजबूत स्कोर बनाने में मदद की. मेंडिस का यह नाबाद योगदान श्रीलंकाई बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुआ.

अभिषेक शर्मा – 74 रन बनाम पाकिस्तान

पाकिस्तान जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने अपना जलवा दिखाया. 39 गेंदों पर 74 रन ठोकते हुए उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट करीब 190 का रहा. इस पारी ने भारत को मैच पर पकड़ बनाने में मदद की और अभिषेक को टूर्नामेंट का स्टार बना दिया.

सेदिकुल्लाह अतल - नाबाद 73 रन बनाम हांगकांग

अफगानिस्तान के युवा खिलाड़ी सेदिकुल्लाह अतल ने हांगकांग के खिलाफ 52 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े. उनकी यह पारी अफगानिस्तान की जीत में अहम साबित हुई और बतौर नए खिलाड़ी उन्होंने सबका ध्यान खींचा.