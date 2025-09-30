Abhishek Sharma New Car: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीता. इस जीत में जहां फाइनल में तिलक वर्मा हीरो बने, वहीं पूरे टूर्नामेंट के स्टार रहे ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सात पारियों में 314 रन जड़े और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने. उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें मैदान पर ही मिल गया, जो की थी नई चमचमाती Haval H9 SUV कार.

गिल के साथ नई कार में एंट्री

अभिषेक शर्मा ने जैसे ही यह लक्जरी कार हासिल की, उसका पहला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में अभिषेक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए और उनके ठीक बगल में बैठे थे उनके बचपन के दोस्त और ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल. दोनों की मुस्कान और खुशी साफ बयां कर रही थी कि यह पल उनके लिए कितना खास है. फैंस ने इस वीडियो को देखते ही जमकर शेयर किया और उन्हें बधाई दी.

तिलक वर्मा का मजेदार इशारा

कार प्रजेंटेशन के वक्त का एक और वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. जब अभिषेक को यह कार गिफ्ट की गई, तो उसी दौरान तिलक वर्मा ने मजाकिया अंदाज में हाथों से स्टीयरिंग घुमाने का इशारा किया. हालांकि कार की ड्राइविंग सीट पर अभिषेक ही बैठे थे, लेकिन तिलक का यह मजेदार रिएक्शन फैंस को खूब पसंद आया. वहीं, शुभमन गिल उस पूरे पल को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे. हार्दिक पंड्या समेत बाकी खिलाड़ी भी पीछे से इस मौके पर कमेंट्री करते नजर आए.

अभिषेक शर्मा की कार की खूबियां

अभिषेक शर्मा को जो Haval H9 SUV गिफ्ट में मिली है, वह हर लिहाज से खास है. चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी GWM (ग्रेट वॉल मोटर्स) द्वारा बनाई गई यह कार अपने लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है.

-यह एक आरामदायक 7-सीटर SUV है.

-इसमें 10 स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम मौजूद है.

-14.6 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसी हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं.

-ब्लाइंड स्पॉट सेंसर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं.

-सऊदी अरब की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, भारत में इस कार की अनुमानित कीमत करीब 33.60 लाख रुपये है.