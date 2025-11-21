The Ashes 2026: एशेज सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई, लेकिन इंग्लैंड के लिए यह शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही. पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने ऐसा जादू चलाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम महज 172 रन पर ढेर हो गई. स्टार्क ने न सिर्फ 7 विकेट चटकाए, बल्कि एशेज में अपने 100 विकेट भी पूरे किए.

पहले ओवर से ही इंग्लैंड का बुरा हाल

टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी चुनी, लेकिन फैसला उलटा पड़ गया. पहली ही ओवर में इंग्लैंड का विकेट गिर गया और उसके बाद इंग्लिश बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए.

बैजबॉल की आक्रामक शैली लेकर आई इंग्लैंड की टीम, लेकिन यह रणनीति ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिच पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. गेंद स्विंग हो रही थी. पिच पर गेंदबाजों को काफी उछाल भी मिल रहा था. इसके बाद भी स्टार्क की रफ्तार के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार गलती करते चले गए.

ब्रुक की फिफ्टी के बावजूद इंग्लैंड की हालत खराब

इंग्लैंड की ओर से सिर्फ हैरी ब्रुक रन बनाने में सफल हुए. उन्होंने 52 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नही मिला. जेमी स्मिथ और ब्रुक ने आक्रामक अंदाज में रन बनाने की कोशिश की, लेकिन लापरवाह शॉट्स की वजह से जल्द आउट हो गए. पूरी इंग्लिश टीम में सिर्फ चार बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके.

स्टार्क का कहर, करियर की बेस्ट स्पेल

पर्थ टेस्ट में मिशेल स्टार्क ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया. उनका रफ्तार और स्विंग इंग्लिश बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई. उनकी परफॉर्मेंस खास इसलिए भी रही क्योंकि टीम के दो बड़े गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड इस मैच में नही खेल रहे थे. स्टार्क के अलावा डेब्यू कर रहे ब्रेंडन डॉगेट ने 2 विकेट झटके और कैमरन ग्रीन ने भी 1 विकेट लिया.

इंग्लैंड हुआ ढ़ेर

इस मैच में सबसे चौंकाने वाली बात रही की इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 32.5 ओवर ही खेल पाई. बैजबॉल को लेकर काफी चर्चा थी कि यह रणनीति ऑस्ट्रेलिया में कैसे काम करेगी, लेकिन पहले दिन ही इसका जवाब मिल गया. यह रणनीति पूर तरह से फ्लॉप साबित हुई.