हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअभिषेक शर्मा ने तोड़ा 'गुरु' युवराज सिंह का रिकॉर्ड, सनथ जयसूर्या का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा 'गुरु' युवराज सिंह का रिकॉर्ड, सनथ जयसूर्या का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त

Asia Cup 2025 Super-4: एशिया कप में एक और शानदार अर्धशतक लगाकर अभिषेक शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं अब उनसे आगे केवल रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 25 Sep 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025 Super-4 Ind Vs Ban: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 का अपना दूसरा अर्धशतक लगाया. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में 37 गेंदों पर 75 रनों की धुआंधार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरू युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 गेंद या उससे कम में 5 बार 50+ स्कोर करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही अभिषेक ने अपने ‘गुरु’ युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है. सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज ने ये कारनामा 4 बार किया था.

भारतीयों खिलाड़ियों में सूर्यकुमार यादव 7 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं. वह इस रिकॉर्ड लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. वहीं दूसरे स्थान पर सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. हिटमैन ने 6 बार ये कारनामा किया है. अब सूर्या और रोहित के बाद अभिषेक इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. 

अभिषेक ने सनथ जयसूर्या का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा 

एशिया कप 2025 के 5 मैचों में अभिषेक 16 छक्के लगा चुके हैं. यह एशिया कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ओपनर सनथ जयसूर्या के नाम था. जयसूर्या ने 2008 एशिया कप में 14 छक्के जड़े थे. बता दें कि अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

भारत-बांग्लादेश मैच का हाल

इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी. वे गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों को पहले तीन ओवरों में परेशान किया, इस दौरान अभिषेक को एक जीवनदान भी मिला. इस मैच में कप्तानी कर रहे विकेटकीपर जाकिर अली ने तंजीम हसन साकिब की गेंद पर कैच छोड़ दिया. इसके बाद अभिषेक और शुभमन गिल ने पावरप्ले में टीम का स्कोर 72 रनों तक पहुंचाया. गिल ने 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली. वहीं अभिषेक की शानदार पारी ने टीम को जीत दिलाई.

Published at : 25 Sep 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Sanath Jayasuriya Abhishek Sharma Yuvraj Singh Rohit SHarma Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget