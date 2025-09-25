अभिषेक शर्मा ने तोड़ा 'गुरु' युवराज सिंह का रिकॉर्ड, सनथ जयसूर्या का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त
Asia Cup 2025 Super-4: एशिया कप में एक और शानदार अर्धशतक लगाकर अभिषेक शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं अब उनसे आगे केवल रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव हैं.
Asia Cup 2025 Super-4 Ind Vs Ban: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 का अपना दूसरा अर्धशतक लगाया. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में 37 गेंदों पर 75 रनों की धुआंधार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरू युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.
अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 गेंद या उससे कम में 5 बार 50+ स्कोर करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही अभिषेक ने अपने ‘गुरु’ युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है. सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज ने ये कारनामा 4 बार किया था.
भारतीयों खिलाड़ियों में सूर्यकुमार यादव 7 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं. वह इस रिकॉर्ड लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. वहीं दूसरे स्थान पर सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. हिटमैन ने 6 बार ये कारनामा किया है. अब सूर्या और रोहित के बाद अभिषेक इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं.
अभिषेक ने सनथ जयसूर्या का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
एशिया कप 2025 के 5 मैचों में अभिषेक 16 छक्के लगा चुके हैं. यह एशिया कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ओपनर सनथ जयसूर्या के नाम था. जयसूर्या ने 2008 एशिया कप में 14 छक्के जड़े थे. बता दें कि अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.
भारत-बांग्लादेश मैच का हाल
इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी. वे गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों को पहले तीन ओवरों में परेशान किया, इस दौरान अभिषेक को एक जीवनदान भी मिला. इस मैच में कप्तानी कर रहे विकेटकीपर जाकिर अली ने तंजीम हसन साकिब की गेंद पर कैच छोड़ दिया. इसके बाद अभिषेक और शुभमन गिल ने पावरप्ले में टीम का स्कोर 72 रनों तक पहुंचाया. गिल ने 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली. वहीं अभिषेक की शानदार पारी ने टीम को जीत दिलाई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL