भारत के वो 50 टेस्ट क्रिकेटर जिनका करियर एक मैच में ही सिमटा, लिस्ट में ये बड़ा नाम भी शामिल

भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक 50 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनके नाम सिर्फ एक टेस्ट मैच दर्ज है. इस सूची में सबसे पहला नाम लाल सिंह का है, जबकि साईं सुदर्शन फिलहाल 50वें खिलाड़ी हैं. हालांकि साईं के मामले में तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है. उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है और आगे चलकर उन्हें फिर से टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनका पहला टेस्ट ही आखिरी साबित होगा.

इन खिलाड़ियों को नहीं मिला दूसरा मौका

भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्हें टेस्ट डेब्यू का अवसर तो मिला लेकिन उसके बाद दोबारा कभी राष्ट्रीय टीम के लिए टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला. इस सूची में योगराज सिंह, अजय शर्मा, राशिद पटेल, सलिल अंकोला, सुब्रतो बनर्जी, विजय यादव, रॉबिन सिंह, निखिल चोपड़ा, सबा करीम और विनय कुमार जैसे नाम शामिल हैं. वहीं इस सूची में 47वें स्थान पर कर्ण शर्मा का नाम आता है. 37 वर्षीय कर्ण के लिए भी अब भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की संभावना बेहद कम मानी जाती है.

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एक टेस्ट मैच खेलने वाले 50 भारतीय क्रिकेटर

लाल सिंह, एलपी. जय, रुस्तमजी जमशेदजी, लाधा रामजी, एमजे. गोपालन, यादवेंद्र सिंह, खेरशेद मेहरहोमजी, बाका जिलानी, अमीर इलाही, कंवर राय सिंह, केकी तारापोरे, मधुसूदन रेगे, शुते बनर्जी, हीरालाल गायकवाड़, शाह न्यालचंद, बाल दानी, विजय राजिंदरनाथ, नारायण स्वामी, सदाशिव पाटिल, चंद्रकांत पाटनकर, अपूर्व सेनगुप्ता, अरविंद आप्टे, मान सूद, राजिंदर पाल, रमेश सक्सेना, अजीत पई, केन्या जयंतीलाल, योगराज सिंह, टीई. श्रीनिवासन, गुलाम पारकर, राकेश शुक्ला, अजय शर्मा, राशिद पटेल, एम. वेंकटरमण, सलिल अंकोला, गुरशरण सिंह, सुब्रतो बनर्जी, विजय यादव, रॉबिन सिंह, रॉबिन सिंह, जूनियर, निखिल चोपड़ा, सबा करीम, राहुल संघवी, इकबाल सिद्दीकी, विनय कुमार, कर्ण शर्मा, नमन ओझा, टी नटराजन, सूर्यकुमार यादव, साई सुदर्शन.

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