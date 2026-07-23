श्रेयस अय्यर ने लगातार 8 जीत के साथ रचा इतिहास, खास लिस्ट में बनाई जगह; होश उड़ा देगा रिकॉर्ड 

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी वाली टीम इंडिया हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 खेल रही है. मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ अय्यर ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे बहुत ही कम खिलाड़ी अपने नाम कर सके हैं. लगातार 8 जीत के साथ अय्यर रिकॉर्ड पर नाम लिखवाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए.

अय्यर कप्तान के रूप में भारत के लिए 8वां टी20 मुकाबला खेल रहे हैं. उन्होंने सभी 8 मैचों में टॉस जीता है. इसके साथ अय्यर फुल मेंबर टीमों के तीसरे ऐसे कप्तान बन गए, जिन्होंने लगातार 8 टॉस जीते हैं. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बीते 7 मैचों में उनकी कप्तानी में टीम ने एक भी मैच नहीं जीता है.

श्रेयस अय्यर के टॉस जीतने का रिकॉर्ड

फुल मेंबर टीमों में से सिर्फ वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी (10) और पाकिस्तन के सलमान आगा (9) ने लगातार श्रेयस अय्यर से ज्यादा टॉस जीते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अय्यर अगले तीन मैचों में टॉस जीतकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.

कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर का खराब रिकॉर्ड

श्रेयस टी20 वर्ल्ड कप विजेता सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस करके भारत के कप्तान बने थे. उन्होंने जून 2026 में आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज के जरिए अपनी कप्तानी की शुरुआत की. यह अय्यर के लिए भारत के टी20 कप्तान के रूप में पहली टी20 सीरीज रही. इस सीरीज में टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने पहली बार आयरलैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में सीरीज गंवाई.

इसके बाद भारत ने इंग्लैंड दौरे पर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा. बाकी के 4 मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मेन इन ब्लू को 0-4 से हार झेलनी पड़ी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अय्यर को पहली जीत कब मिलती है.

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