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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM 1st T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत, जिम्बाब्वे को चटाई धूल; वैभव सूर्यवंशी चमके

IND vs ZIM 1st T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत, जिम्बाब्वे को चटाई धूल; वैभव सूर्यवंशी चमके

IND vs ZIM 1st T20I Highlights: हरारे में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 में हरा दिया. यह अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत रही.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jul 2026 07:51 PM (IST)
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IND vs ZIM 1st T20I Full Highlights: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने गुरुवार (23 जुलाई) को हरारे में जिम्बाब्व के खिलाफ खेले गए पहले टी20 में 7 विकेट से जीत हासिल की. यह अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत रही. इससे पहले मेन इन ब्लू को अय्यर की कप्तानी में लगातार 6 हार का सामना करना पड़ा था. भारत को जीत दिलाने में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अहम योगदान दिया. वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 50 रनों की पारी खेली. 

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी जिम्बाब्वे ने 20 ओवर के बाद 7 विकेट गंवाकर 125 रन बोर्ड पर लगाए. रन चेज के लिए मैदान पर उतरी टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 3 विकेट पर जीत अपने नाम कर ली. भारत के लिए मुकाबला एकतरफा रहा.

किसी भी पल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भारत के हाथ से मुकाबला फिसला हो. पहली पारी में भारत के लिए मयंक यादव और प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए. इसके अलावा शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली. 

चेज में आसानी से टीम इंडिया की जीत 

चेज के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने पहला विकेट 23 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में गंवाया. अभिषेक ने 8 गेंदों में सिर्फ 01 रन स्कोर किया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. 

टीम ने दूसरा विकेट सूर्यवंशी के रूप में 68 रन पर गंवाया. फिर कप्तान श्रेयस अय्यर बैटिंग के लिए मैदान पर आए. ईशान और अय्यर ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46(31 गेंद) रनों की साझेदारी की. टीम को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जिन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 35 रन बनाए. 

इसके बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 12 (11गेंद) रनों की अटटू साझेदारी करके टीम को जीत दिला दी. कप्तान अय्यर ने 28* रन बनाए, वहीं तिलक ने 06* रनों की पारी खेली.

 

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6,4,4,4,4..., पहली इंटरनेशनल फिफ्टी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; सब पीछे छूटे

Published at : 23 Jul 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi IND Vs ZIM 1st T20I
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