एक्सप्लोरर
पुरानी कार खरीदने से पहले ये 3 चीजें चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
Second Hand Car Buying Tips: पुरानी कार खरीदने से पहले कुछ चीजों को चेक करना जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है. इसलिए खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें.
आज के वक्त में कार खरीदना सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गया है. हर कोई चाहता है कि उसके पास खुद की गाड़ी हो. जिससे सफर आसान और आरामदायक हो सके. हालांकि नई कारों की बढ़ती कीमतों की वजह से बहुत लोग सेकंड हैंड यानी पुरानी कार खरीदना बेहतर ऑप्शन मानते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 31 Oct 2025 05:12 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा
यूटिलिटी
6 Photos
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
यूटिलिटी
7 Photos
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion