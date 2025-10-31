पुरानी कार खरीदने से पहले ये 3 चीजें चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

इंजन की साउंड, ब्रेक, सस्पेंशन और टायर की कंडीशन अच्छे से चेक करें. और सेकेंड हैंड कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेकर यह जानें कि ड्राइविंग स्मूद है या नहीं. कार के किलोमीटर रन को ध्यान से देखें. अगर कार बहुत ज्यादा चली है. तो आगे चलकर आपको मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.