पुरानी कार खरीदने से पहले ये 3 चीजें चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

पुरानी कार खरीदने से पहले ये 3 चीजें चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

Second Hand Car Buying Tips: पुरानी कार खरीदने से पहले कुछ चीजों को चेक करना जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है. इसलिए खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Second Hand Car Buying Tips: पुरानी कार खरीदने से पहले कुछ चीजों को चेक करना जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है. इसलिए खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें.

आज के वक्त में कार खरीदना सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गया है. हर कोई चाहता है कि उसके पास खुद की गाड़ी हो. जिससे सफर आसान और आरामदायक हो सके. हालांकि नई कारों की बढ़ती कीमतों की वजह से बहुत लोग सेकंड हैंड यानी पुरानी कार खरीदना बेहतर ऑप्शन मानते हैं.

अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं. तो उससे पहले कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है. सबसे पहले कार के डाॅक्यूमेंट जरूर चेक करें जिनमें आरसी, इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और सर्विस रिकॉर्ड देखें कि कार पर कोई कानूनी मामला या फिर बकाया तो नहीं
अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं. तो उससे पहले कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है. सबसे पहले कार के डाॅक्यूमेंट जरूर चेक करें जिनमें आरसी, इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और सर्विस रिकॉर्ड देखें कि कार पर कोई कानूनी मामला या फिर बकाया तो नहीं
अगर कार किसी लोन पर ली गई थी. तो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी जरूर लें. इसके अलावा कार की फिजिकल कंडीशन ध्यान से देखें. सिर्फ बाहर से चमकदार दिखने का मतलब यह नहीं कि कार अच्छी है.
अगर कार किसी लोन पर ली गई थी. तो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी जरूर लें. इसके अलावा कार की फिजिकल कंडीशन ध्यान से देखें. सिर्फ बाहर से चमकदार दिखने का मतलब यह नहीं कि कार अच्छी है.
इंजन की साउंड, ब्रेक, सस्पेंशन और टायर की कंडीशन अच्छे से चेक करें. और सेकेंड हैंड कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेकर यह जानें कि ड्राइविंग स्मूद है या नहीं. कार के किलोमीटर रन को ध्यान से देखें. अगर कार बहुत ज्यादा चली है. तो आगे चलकर आपको मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
इंजन की साउंड, ब्रेक, सस्पेंशन और टायर की कंडीशन अच्छे से चेक करें. और सेकेंड हैंड कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेकर यह जानें कि ड्राइविंग स्मूद है या नहीं. कार के किलोमीटर रन को ध्यान से देखें. अगर कार बहुत ज्यादा चली है. तो आगे चलकर आपको मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
आजकल गाड़ी के ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़ के मामले भी देखने को मिल रहे हैं. इसलिए सर्विस सेंटर से माइलेज वेरिफाई जरूर करें. कार की सर्विस हिस्ट्री भी काफी अहम होती है. अगर कार की रेगुलर सर्विसिंग होती रही है या नहीं यह भी पता करें.
आजकल गाड़ी के ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़ के मामले भी देखने को मिल रहे हैं. इसलिए सर्विस सेंटर से माइलेज वेरिफाई जरूर करें. कार की सर्विस हिस्ट्री भी काफी अहम होती है. अगर कार की रेगुलर सर्विसिंग होती रही है या नहीं यह भी पता करें.
इससे आपको पता चलता है कि कार की देखभाल कितनी अच्छी तरह की गई है और किन पार्ट्स को बदला गया है. कार का इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाना बिल्कुल न भूलें. पुरानी कार खरीदने के बाद पुराने मालिक के नाम पर इंश्योरेंस नहीं रहना चाहिए.
इससे आपको पता चलता है कि कार की देखभाल कितनी अच्छी तरह की गई है और किन पार्ट्स को बदला गया है. कार का इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाना बिल्कुल न भूलें. पुरानी कार खरीदने के बाद पुराने मालिक के नाम पर इंश्योरेंस नहीं रहना चाहिए.
आरटीओ में जाकर फॉर्म भरकर बीमा अपने नाम पर करवाएं. जिससे किसी हादसे की स्थिति में आपको दिक्कत न हो.कार की कीमत पर जल्दबाजी में फैसला न करें. अलग-अलग डीलर्स से रेट कंपेयर करें. इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा.
आरटीओ में जाकर फॉर्म भरकर बीमा अपने नाम पर करवाएं. जिससे किसी हादसे की स्थिति में आपको दिक्कत न हो.कार की कीमत पर जल्दबाजी में फैसला न करें. अलग-अलग डीलर्स से रेट कंपेयर करें. इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा.
Published at : 31 Oct 2025 05:12 PM (IST)
