नए साल पर वैष्णों देवी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान, यहां चेक कर लें IRCTC का पैकेज

नया साल शुरू होते ही ज्यादातर लोग चाहते हैं कि साल की शुरुआत किसी पवित्र और शुभ स्थान के दर्शन से हो, ऐसे में माता वैष्णो देवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है. हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग और खाने-पीने का इंतजाम करना कई बार महंगा और परेशान करने वाला हो जाता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए IRCTC समय-समय पर खास टूर पैकेज लॉन्च करता है.

अब IRCTC ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी रेल टूर पैकेज की घोषणा की है.यह पैकेज खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम बजट में आरामदायक यात्रा, पक्का ट्रेन टिकट और ठहरने की सुविधा चाहते हैं. अगर आप नए साल पर वैष्णो देवी जाने का मन बना रहे हैं, तो यह पैकेज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

कितना देना होगा किराया?

IRCTC ने अलग-अलग यात्रियों की जरूरत के हिसाब से किराया तय किया है. जैसे सिंगल ऑक्युपेंसी यानी अकेले ठहरने पर 18,050, ट्विन शेयरिंग में 14,250, ट्रिपल शेयरिंग में 13,650, अगर 5 से 11 साल का बच्चा है तो बेड के साथ 11,750 किराया होगा, वहीं बच्चा 5 से 11 साल और बिना बेड के किराया 11,350 होगा. IRCTC के अनुसार, अगर ट्रिपल शेयरिंग या बच्चे के लिए एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होगी, तो अलग से मैट्रेस उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आराम में कोई कमी न रहे.

पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस टूर पैकेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई जरूरी खर्च पहले से ही शामिल हैं, जिससे यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग की टेंशन नहीं रहती. इस पैकेज में मुंबई से कटरा और कटरा से मुंबई तक 3AC ट्रेन टिकट, कटरा में 2 रात का होटल ठहराव, होटल में 2 बार नाश्ता और 2 बार रात का खाना, ट्रैवल इंश्योरेंस और जीएसटी शामिल हैं. इन सभी सुविधाओं को देखते हुए यह पैकेज अलग-अलग टिकट और होटल बुक करने की तुलना में काफी सस्ता और सुविधाजनक माना जा रहा है.

कब और कहां से होगी यात्रा?

यह रेल टूर पैकेज हर रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगा. पूरी यात्रा की अवधि 4 रात और 5 दिन की होगी. यह पैकेज कामकाजी लोगों के लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि ज्यादा छुट्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि यह पैकेज काफी किफायती है, लेकिन कुछ खर्च इसमें शामिल नहीं हैं. जैसे रेलवे स्टेशन से होटल तक और होटल से स्टेशन तक का लोकल ट्रांसफर, माता वैष्णो देवी के दर्शन पर्ची और अन्य एंट्री टिकट, व्यक्तिगत खर्च जैसे शॉपिंग, अतिरिक्त खाना आदि.

