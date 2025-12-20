'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड

सुपरस्टार शाहरुख खान के बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं. जहां सुहाना ने एक्टिंग में कदम रखा है वहीं आर्यन खान ने डायरेक्शन में. आर्यन की पहली वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने लोगों का दिल जीत लिया है. इस सीरीज के लिए आर्यन की सभी ने बहुत तारीफ की है.जिसने भी ये सीरीज देखी उसने अच्छा ही रिव्यू दिया है.आर्यन को अपनी डेब्यू सीरीज के लिए पहला अवॉर्ड भी मिल गया है. जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हैं. उन्होंने अपना ये अवॉर्ड मां गौरी खान को डेडिकेट किया है.

आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा पार्ट भी आएगा. उन्होंने पहले पार्ट के आखिर में ही इसे लेकर हिंट दे दी है. अब फैंस दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. आर्यन को हाल ही में सीरीज के लिए बेस्ट डेब्यूडेंट डायरेक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है.

पापा की तरह अवॉर्ड हैं पसंद

आर्यन ने अवॉर्ड लेते हुए स्पीच दी. उन्होंने कहा- 'गुड इवनिंग एवरीवन, सबसे पहले मैं अपनी कास्ट, क्रू और नेटफ्लिक्स को थैंकयू कहना चाहता हूं जिन्होंने एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर पर इतना भरोसा किया और मेरे साथ इतने प्यार, मेहनत और एंथुसियम के साथ काम किया.ये मेरा पहला अवॉर्ड है और उम्मीद करता हूं मुझे और भी बहुत सारे अवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं. लेकिन ये अवॉर्ड उनके लिए नहीं है. ये अवॉर्ड मेरी मां के लिए है क्योंकि मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती हैं जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली-गलौच बिल्कुल नहीं.... और आझ इन सभी चीजों के लिए मुझे ये अवॉर्ड मिला है. मेरी मां को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाने के लिए धन्यवाद और मुझे पता है कि आज घर जाकर मुझे थोड़ी कम डांट पडे़गी.'

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इस सीरीज में लक्ष्य, राघव जुयाल, बॉबी देओल और सहर अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये सीरीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक सटायर है.

